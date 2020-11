Pas de hausse de taxes à Fredericton

Malgré les défis associés à la COVID-19, le conseil municipal de Fredericton a approuvé lundi un budget de 125,1 millions $ sans augmentation des taux d’imposition et seulement cinq «petites» hausses de frais de loisirs et de stationnement.

Comme en 2020, le taux d’imposition intérieur restera à 1,4311 $ par tranche de 100 $ d’évaluation et le taux d’imposition extérieur, à 1,0733 $.

«À cause de la COVID-19, nous avons commencé à préparer le budget 2021 avec un manque à gagner de 3,1 millions $, a déclaré le conseiller municipal Greg Ericson, président du comité municipal des finances et de l’administration. Grâce à la flexibilité du budget, qui nous a permis de reporter des projets d’investissement sans répercussions majeures, à la croissance soutenue de la ville et à du financement de secours pour cause de pandémie provenant d’autres ordres de gouvernement, nous avons pu présenter un budget équilibré en ces temps d’incertitude.»

Par ailleurs, la consommation d’eau ayant augmenté à Fredericton en 2020, le Service public d’eau et d’égouts a mis de côté sa stratégie tarifaire actuelle et recommandé de ne pas augmenter les tarifs 2021 pour l’eau et les égouts.

Donc, les frais de service trimestriels resteront à 117,20$ et les frais d’utilisation, à 1,86 $/m³. Comme le veut la loi provinciale, le Service public d’eau et d’égouts de Fredericton s’autofinance par les frais aux usagers et les subventions d’infrastructure gouvernementales.

Le budget total des services d’eau et d’égout est 22,3 millions $ avec 11,5 millions $ dédié aux projets d’immobilisations.