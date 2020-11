Bathurst lance un ambitieux programme d’incitatifs visant à assurer sa croissance

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, a dévoilé jeudi les grandes lignes d’un programme d’incitatifs visant à promouvoir le développement et la croissance économique de la plus importante municipalité du Nord-Est du Nouveau-Brunswick.

Fruit d’une année et demie de travail, le programme à sept volets qui s’adresse aux particuliers et aux entrepreneurs touche au développement résidentiel et commercial.

Le premier de ces incitatifs vise à attirer les familles et les jeunes professionnels à Bathurst. La municipalité versera ainsi jusqu’à 2500$ à l’achat d’une première propriété et un rabais de taxes municipales sur trois ans et allant jusqu’à 75% pour toute nouvelle construction résidentielle.

La municipalité veut également encourager la construction de condos de luxe au bord de l’eau au centre-ville et à Bathurst-Est en y allant de rabais sur la taxe foncière à hauteur de 100% la première année jusqu’à 25% la quatrième année.

«Il y a une demande pour les condos de luxe depuis quelques années à Bathurst», a souligné le maire Paolo Fongemie.

Un autre volet du programme d’incitatifs vise à favoriser la démolition des lieux inesthétiques et leur remplacement par des édifices neufs. À cet effet, la municipalité pourrait rembourser les coûts de démolition jusqu’à 25 000$.

«C’est évident que ça va mener à l’embellissement de la ville», a affirmé le maire de Bathurst.

Les nouvelles entreprises auront également droit à leur part du gâteau. Un incitatif au démarrage d’entreprises permettra aux entrepreneurs qui s’installent au centre-ville d’avoir droit à une aide au loyer durant six mois pouvant représenter jusqu’à 5000$ et 2500$ (trois mois de loyer) pour les autres emplacements à travers la municipalité.

L’achat ou la location de commerces inoccupés ainsi que la construction commerciale seront également encouragés par le biais de remboursement des coûts de rénovation et de rabais de taxes municipales variant de 25% à 100% sur une période pouvant aller jusqu’à quatre ans.

«On veut être agressif, démontrer de la confiance durant la pandémie», a indiqué Paolo Fongemie.

Tous ces incitatifs doivent officiellement entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

«Le marché immobilier se porte bien, je crois que le timing est excellent pour stimuler le développement et la croissance économique à Bathurst», a ajouté Paolo Fongemie, dans le cadre de sa toute dernière activité en tant que maire de la municipalité.