Les Néo-Brunswickois invités à éviter de se rendre à Halifax

Le médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, s’est montrée jeudi très préoccupée par des éclosions à Saint-Jean et Moncton, mais aussi à Halifax, dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse.

Elle a réitéré que les Néo-Brunswickois ne devraient pas s’y rendre à moins que ce soit vraiment nécessaire.

«On voit que le risque augmente toujours et c’est très important que les gens du Nouveau-Brunswick sachent qu’il y a des problèmes à Halifax maintenant au niveau de la transmission communautaire. C’est pour ça que dès samedi soir on a émis un avis aux gens de ne pas voyager à Halifax pour des raisons non essentielles», a précisé la Dre Russell.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick n’a pas voulu s’avancer toutefois sur l’hypothèse de fermer la frontière à la Nouvelle-Écosse, rompant ainsi avec bulle atlantique formée.

«Ce sont des discussions qu’il faut avoir avec le gouvernement et le cabinet COVID-19«, a-t-elle répondu à la question d’un journaliste.

Par ailleurs, la population et les entreprises à Halifax doivent faire face à de nouvelles restrictions tandis que la province tente de freiner la propagation de la COVID-19 dans la capitale de la Nouvelle-Écosse.

À compter de jeudi, les salles à manger des restaurants seront fermées pour deux semaines, tout comme les gymnases, les studios de yoga, les bibliothèques, les musées et les casinos.

Les autorités de la santé publique de la province ont annoncé 16 nouveaux cas de COVID-19 mercredi dans la région de Halifax, faisant grimper le nombre de cas actifs à 102 dans la province.

Les rassemblements seront limités à cinq personnes et les commerces de détail devront limiter le nombre de personnes à l’intérieur de leurs magasins à 25% de la capacité des lieux.

La section atlantique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a salué que le gouvernement n’ait pas adopté une approche de confinement total à Halifax.

«Nous sommes heureux que la Nouvelle-Écosse n’ait pas imité les mesures de confinement des provinces de l’Ontario et du Manitoba, ce qui aurait été injuste pour les PME face aux grandes entreprises», a déclaré le vice-président pour le Canada atlantique de la FCEI, Jordi Morgan.

Mercredi, des centaines de personnes ont fait la file sur le campus de l’Université Dalhousie, au centre-ville de Halifax, pour subir un test de dépistage de la COVID-19.