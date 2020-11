Incendie dans un entrepôt du Parc provincial de la plage Parlee

Un incendie a détruit un grand entrepôt qui abritait des véhicules et de l’équipement d’entretien du Parc provincial de la plage Parlee dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers ont combattu les flammes pendant neuf heures.

L’entrepôt situé à Pointe-du-Chêne a été complètement détruit. Personne n’a été blessé.

Plusieurs pompiers sont intervenus et ont combattu les flammes jusqu’à 8h après avoir reçu l’alerte à 23h mercredi soir, selon le chef adjoint du service d’incendie de Shediac, Julien Boudreau.

«C’était un gros feu. On avait environ 35 à 40 pompiers de Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé, et Ambulance NB et la GRC étaient là pour [nous appuyer]», explique-t-il.

La structure de cet entrepôt de maintenance de la plage Parlee tient toujours debout, mais c’est tout juste. Le bâtiment et tout ce qu’il contenait représentent une perte totale, d’après M. Boudreau.

L’entrepôt contenait des tracteurs, des camions, des véhicules utilitaires, des bateaux et de l’équipement varié qui était utilisé par des employés de la maintenance du parc provincial.

On y trouvait aussi de l’essence, des bombonnes d’oxygène et d’acéytlène, du propane et d’autres matières potentiellement dangereuses, ce qui a quelque peu compliqué le travail des pompiers.

Des employés travaillaient dans l’entrepôt le jour selon Julien Boudreau, mais personne n’était sur les lieux au moment de l’incendie.

La cause de l’incendie est toujours inconnue et fait l’objet d’une enquête par le prévôt des incendies.