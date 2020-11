Pont Lamèque-Shippagan: la ministre a «une totale méconnaissance du dossier»

La nouvelle ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green, ne s’est pas fait d’alliés au sein du Comité du pont Lamèque-Shippagan. Dans une récente entrevue télévisée, elle a affirmé que la structure actuelle est fiable et sécuritaire et que le gouvernement Higgs ne s’engage plus à construire un nouveau lien entre Shippagan et les îles.

Le président du comité, Sébastien Haché, s’est indigné devant cette position qui va totalement à l’encontre d’un engagement de Fredericton pris en décembre 2019 d’enclencher la construction du nouveau pont dès 2022.

«La ministre dit comprendre les frustrations de la population, mais c’est tout le contraire», a fulminé M. Haché, loin de cacher sa frustration devant ce net recul du dossier, le plus important selon lui depuis la mise sur pied du comité en janvier 2017.

«C’est une véritable insulte de nous dire que la position a changé parce qu’elle est la nouvelle ministre des Transports et de l’Infrastructure. A-t-elle déjà vu le pont? Est-elle consciente de l’enjeu socio-économique de cette infrastructure et que c’est le seul lien entre les îles Lamèque et Miscou et les autres régions de la province? Les propos de la ministre dénotent une totale méconnaissance du dossier», estime le président du comité, par voie de communiqué.

M. Haché déplore également que Mme Green ait passé outre une annonce attendue pour la présentation d’une esquisse et du tracé du futur pont.

Selon la ministre, la position du gouvernement ne changera pas jusqu’à ce qu’une éventuelle étude du ministère des Transports et de l’Infrastructure révèle que le pont actuel n’est plus sécuritaire.

Le président du comité rappelle qu’une étude indépendante en 2016 d’une firme d’ingénierie recommandait au ministère un calendrier de réparations au pont actuel et recommandait de débuter la planification d’un nouveau pont. C’est dans ce contexte que les réparations prévues sont effectuées présentement et que la planification d’un nouveau pont suivait son cours, a-t-il spécifié.

Le Comité du pont Lamèque-Shippagan a fait parvenir une lettre à la ministre Green le 6 octobre, sollicitant une rencontre avec elle et le premier ministre Blaine Higgs afin de faire le point sur le dossier. Ledit comité dit n’a reçu ni convocation, ni même un accusé de réception.

À la suite de ces récents développements, le groupe va exiger la venue de la ministre et du sous-ministre des Transports et de l’Infrastructure pour une visite des lieux et une rencontre de mise au point.

«Également, le Comité invite les municipalités, organismes et autres intervenants à signifier leur désaccord à la ministre et au premier ministre, demande Sébastien Haché. Même si le Comité est le porte-parole officiel de la communauté, il considère importants tous les appuis pour faire avancer le dossier d’un nouveau pont, en dépit du changement de cap du gouvernement.»