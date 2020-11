Santé mentale: quand policiers et travailleurs sociaux travaillent main dans la main

Depuis 2015, des travailleurs sociaux accompagnent les agents de la GRC du Grand Moncton lors de leurs interventions auprès de personnes en crise. Ce partenariat aide les premiers répondants à désamorcer certaines situations et à mieux réagir face aux cas de détresse psychologique.

Sept jours par semaine, de 12h à 22h, deux à trois travailleurs sociaux des services mobiles d’intervention d’urgence se tiennent prêts à rejoindre sur le terrain les patrouilles du détachement Codiac de la GRC.

Crise de toxicomanie ou de santé mentale, idées suicidaires, pensées psychotiques, anxiété intense, dépression, ils interviennent alors conjointement pour résoudre diverses situations à risque.

Les deux régies de santé se sont associées au détachement, il y a cinq ans, en développant un modèle qui avait fait ses preuves en Colombie-Britannique et en Ontario. Depuis, des travailleurs sociaux sont en contact direct avec le centre de répartition de la GRC, 365 jours par année.

L’objectif initial était de réduire le nombre d’heures passées à l’urgence par les policiers du Grand Moncton, expliquent les deux coordonnatrices du programme, Denise Fortin, employée du Réseau de santé Vitalité, et Anne Losier qui travaille pour Horizon.

«On travaille en équipe, on partage l’information, on établit un plan et on se rend sur le terrain ensemble. On s’assure de se rendre à l’urgence pour les bonnes raisons, pas parce que la GRC ne sait pas quoi faire avec une personne en crise», mentionne Anne Losier.

«Parfois, la personne a juste besoin d’un dialogue et d’être guidée vers les bons services, les bonnes ressources. La crise est résolue sur place et l’agent de la GRC n’a pas besoin d’attendre plusieurs heures à l’hôpital», renchérit Denise Fortin.

Dans bien des cas, l’individu n’a pas commis d’actes malveillants et a simplement besoin d’aide, ajoute-t-elle.

«Nous nous sommes rendu compte qu’on rejoignait une clientèle qui n’aurait pas eu accès aux services autrement. On devient une porte d’entrée vers les services de santé mentale et traitement des dépendances.»

Elle rapporte notamment le cas d’une visite très tendue de la GRC au domicile d’une personne pour lui faire signer des documents. L’homme était sous l’effet de stimulants, il délirait et s’était enfermé dans la maison avec un couteau.

Un travailleur social de l’équipe mobile a été appelé en renfort pour jouer l’intermédiaire et désescalade la situation. «Il a fini par accepter de signer les documents, la crise a été désamorcée sans que la personne ne soit blessée ou inculpée», expose Mme Fortin.

En 2019, les professionnelles des régies de santé ont mené 605 interventions conjointes avec la GRC, 92% d’entre elles ne se sont pas terminées par une visite à l’urgence. «Ça nous aide à garder nos policiers sur la route plutôt que de les faire attendre sur les bancs d’un hôpital», se félicite le sergent d’état-major Mario Fortin.

La collaboration permet aux agents du détachement de passer moins de temps dans les salles d’urgence. – Archives Anne Losier pour Horizon, Denise Fortin pour Vitalité et Mario Fortin pour la GRC travaillent sur le projet main de la main. – Gracieuseté

Pallier les limites de l’intervention policière

L’idée de rapprocher les services sociaux des forces de l’ordre n’est pas nouvelle, mais les appels à repenser les interventions de crise se sont multipliés dernièrement.

Au Nouveau-Brunswick, les disparitions de Rodney Levi et de Chantel Moore, abattus par la police, ont amené des acteurs de la société civile à réclamer qu’on réduise les budgets policiers pour investir dans la prévention. Pour certains, les intervenants en uniformes ne sont pas suffisamment formés pour intervenir auprès de citoyens aux prises avec des troubles mentaux.

Une analyse réalisée par CBC montrait qu’entre 2000 et juin 2020, 68% des personnes tuées lors d’interventions policières au Canada souffraient de problèmes de santé mentale ou de dépendance à la drogue.

Le sergent d’état-major Mario Fortin reconnait que les gendarmes ne possèdent pas toutes les compétences requises pour travailler avec cette clientèle.

«Le policier doit évaluer la situation, mais le policier n’est pas un expert en santé mentale», dit-il.

Devrait-il donc agir comme premier répondant? «C’est un débat difficile, la réaction de la personne serait peut-être meilleure si ce n’était pas de l’uniforme», répond le sous-officier.

Il rappelle que les gendarmes sont formés pour désescalader les crises et sont parfois confrontés à des individus qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres.

«Il faut garder en mémoire que quand la police reçoit un appel, il y a souvent un aspect de violence. Tu ne sais pas forcément dans quoi tu t’embarques quand tu arrives sur la scène», poursuit-il. «Je ne sais pas qui est la meilleure personne pour intervenir, mais je peux dire que tu ne sais pas ce qui t’attend de l’autre bord de la porte.»

Mario Fortin estime que le partenariat aide en tout cas à mieux outiller les patrouilles du Grand Moncton qui apprennent beaucoup au contact des travailleurs sociaux. Ces derniers rencontrent chaque mois les chefs d’équipes du détachement et participent à des présentations auprès du personnel deux fois par an, pour autant d’occasions de formation réciproque.

De son côté, Denise Fortin note que son équipe reçoit régulièrement des appels d’agents de la GRC en quête de conseils.

«Je pense que les deux spécialités sont nécessaires pour gérer des situations de crise», analyse-t-elle. «La GRC s’assure que tout est sécuritaire pour nos intervenants.»

Un modèle à étendre?

Plus tôt ce mois-ci, la Force de police de Saint-Jean et le ministère du Développement social ont mis sur pied deux équipes d’intervention en situation de crise, chacune formée d’un policier et d’une infirmière.

Ces binômes travailleront tous les jours de 11h à 23h pour réaliser des visites et des vérifications ponctuelles auprès des personnes ayant des besoins aigus en matière de dépendances et de santé mentale. Le projet pilote, soutenu par un financement provincial de plus de 900 000$, s’échelonnera sur les trois prochaines années.

Pourrait-on mettre en place de telles équipes d’interventions mixtes à travers le Nouveau-Brunswick? L’étendue du territoire pourrait compliquer un tel projet, croit Mario Fortin.

«Dans le nord de la province, est-qu’on pourrait avoir une équipe aussi fonctionnelle qu’à Moncton? La distance à couvrir est beaucoup plus grande, la logistique n’est pas la même.»

Le manque de ressources reste le principal obstacle, estime de son côté Anne Losier. «C’est un modèle qui a fait ses preuves. Si on avait pu, on aurait fait un partenariat avec les autres forces de police», dit-elle. «Chaque fois qu’on rencontre les gendarmes on reçoit toujours les mêmes commentaires: on veut nous avoir 24h sur 24!»