La nouvelle église de Bas-Caraquet ouvrira juste à temps pour Noël

Une vue de l’autel et de l’orgue de la nouvelle église Saint-Paul de Bas-Caraquet. - Gracieuseté: Diocèse de Bathurst

La nouvelle église Saint-Paul de Bas-Caraquet sera officiellement inaugurée le dimanche 20 décembre, soit juste à temps pour Noël. Monseigneur Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst, présidera cette première messe à compter de 14h et sur invitation.

La communauté sera appelée à son tour à une célébration prévue à 18h présidée par le père Rejent Landry.

Le clocher devrait être complété vers le 18 décembre, a fait savoir le prélat. C’est la dernière étape de cette construction qui a pris plus d’un an, mais qui a respecté, à la cenne près, le budget d’un peu plus de 3 millions $.

«Il n’y a pas de déficit. On a même pu ajouter certains extras. C’est une église de l’avenir qui fera aussi un clin d’oeil à son passé», s’est réjoui Mgr Jodoin, dont le rôle lui confère le droit de consacrer et de bénir les lieux.

Les citoyens pourront également visiter l’endroit après la messe spéciale de 14h. Cependant, l’évêque et le comité de gestion de la paroisse Saint-Paul se réservent le droit de modifier l’horaire, compte tenu de la situation de la pandémie de la COVID-19.

«Si nous tombons dans la zone orange, nous allons changer l’horaire. S’il le faut, nous présenterons trois ou quatre messes», a-t-il expliqué.

«Ça approche vraiment et on a hâte, a commenté Mirila Boucher, coprésidente du comité de gestion de la paroisse. On a tellement mis de temps là-dessus.»

La campagne de financement visant à payer l’asphaltage du stationnement, au coût de 100 000$, vient de franchir le cap des 90 000$, informe-t-elle.

Cette nouvelle église fait partie d’un édifice à vocation multifonctionnelle. Une section est réservée en tant que lieu de culte alors que l’autre est une vaste salle communautaire qui pourra également servir de lieu d’urgence en cas de crise.

L’église patrimoniale et centenaire de Bas-Caraquet a été détruite dans un incendie d’origine criminelle en juin 2018. Les murs ont été jetés au sol au début de 2019.