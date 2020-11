Les élèves de Listuguj forcent la frontière avec le N.-B. et manifestent à Campbellton

Plusieurs élèves et membres de la Première nation de Listuguj ont forcé les barrages frontaliers du Nouveau-Brunswick et se sont rendus jusqu'au Sugarloaf Senior High School. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Plusieurs élèves de la Première Nation autochtone de Listuguj – appuyés par des membres de cette communauté – ont transgressé vendredi l’arrêté obligatoire d’urgences du Nouveau-Brunswick en franchissant la frontière afin de manifester devant le Sugarloaf Senior High School.

«L’éducation est un service essentiel». «Aucun élève ne devrait être mis de côté». «Jamais je n’aurais cru combattre la ségrégation en 2020».

Voilà quelques-unes des pancartes que brandissaient, vendredi matin, les jeunes manifestants de la Première Nation.

Ceux-ci ont pris d’assaut le pont interprovincial avant de franchir la frontière et de déambuler dans les rues de Campbellton jusqu’à leur école secondaire. Une fois sur place, ils ont pénétré dans le bâtiment avec l’assentiment de la direction. Ils y sont demeurés quelques minutes avant de retourner à l’extérieur.

La manifestation s’est déroulée sous les yeux des agents de la Sécurité publique et de la GRC qui ont préféré ne pas intervenir, craignant d’envenimer la situation.

«Bienvenue chez vous, au SSHS», a scandé Donne Metallic, l’une des principales organisatrices de ce rassemblement pacifique qui a rallié une bonne centaine de personnes.

Celle-ci ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour faire remarquer à la foule présente la présence du drapeau mi’kmaq flottant à l’un des mâts de l’école.

«C’est quand même ironique de voir notre drapeau flotter, d’avoir cette reconnaissance, et pourtant de se faire dire que nos enfants ne sont pas les bienvenus dans l’école», a-t-elle lancé.

Plus tôt cette semaine, sa fille, Tutjij Ariel, élève de 12e année au SSHS, avait tenté de réintégrer son école en dépit de l’interdiction provinciale. Elle avait alors été fortement découragée de le faire par les agents frontaliers qui ont brandi la menace de l’imposition d’une contravention.

Cette situation est liée à l’exclusion de Listuguj de la bulle atlantique. Depuis, les élèves du secondaire de cette communauté autochtone gaspésienne ne peuvent franchir la frontière pour se rendre à leur école. Ils reçoivent plutôt un enseignement à distance, dans un local aménagé à Listuguj.

Mais les jeunes, eux, désirent retourner sur les bancs de leur école, avec leurs pairs du Nouveau-Brunswick.

Mme Metallic estime que Québec et Fredericton ne travaillent pas suffisamment fort afin de dénouer l’impasse qui perdure depuis maintenant plusieurs semaines. Elle déplore également l’inaction du gouvernement fédéral.

Appui du chef

Parmi les manifestants, on retrouvait le chef du conseil de bande de Listuguj, Darcy Gray. Lui et son conseil se rangent derrière l’initiative des élèves et la communauté afin de faire bouger les choses.

«Je pense que nous sommes rendus à un point où il faut absolument faire quelque chose. Ça prend du leadership de la part des gouvernements afin de trouver des solutions à long terme à cette problématique. Mais au lieu de travailler à résoudre le conflit, tant Québec que Fredericton demeurent camper sur leur position et se rejettent le blâme. Assez c’est assez, il faut que ça se règle, car au final ce sont les élèves qui souffrent dans tout ça», exprime-t-il.

Comme plusieurs, celui-ci trouve par ailleurs ironique que des élèves de sa communauté puissent franchir la frontière pour différentes raisons – comme travailler –, mais qu’on leur refuse l’accès à l’éducation.

«Si vous tentez de trouver une logique dans toute cette situation de la part des gouvernements, vous n’en trouverez pas», prévient-il.

«La faute au Québec», réitère Cardy

Pendant une partie de la matinée, une information a couru au sein de manifestants comme quoi l’arrêté obligatoire d’urgence du Nouveau-Brunswick aurait été ajusté afin de laisser les jeunes de Listuguj fréquenter leur école. Cette information a toutefois été réfutée par le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy.

«Il n’y a eu aucun changement en date d’aujourd’hui», a-t-il confirmé en point de presse vendredi après-midi.

Le ministre ne déroge pas de sa position des dernières semaines. Ainsi, pas question d’autoriser les Autochtones à fréquenter le SSHS tant que Québec n’aura pas remis en place les points de contrôle routier limitant l’accès à la Première Nation ainsi que la municipalité voisine de Pointe-à-la-Croix. Ces points de contrôle ont été en place un moment, mais rapidement retirés. On estimait qu’ils isolaient injustement la communauté de Pointe-à-la-Croix du reste de la MRC d’Avignon en plus de causer un préjudice grave aux communautés avoisinantes (comme celles de Matapédia-les-Plateaux) pour qui Pointe-à-la-Croix constitue un point de service important.

«Malgré tous nos efforts auprès du bureau du premier ministre (François) Legault et celui de son ministre de l’Éducation, le gouvernement du Québec ne veut pas remettre les points de contrôle. Ça pourrait pourtant régler la situation en cinq minutes. C’est tellement triste d’en être arriver à ce point, à priver des jeunes de leur éducation» dit-il, rejetant ainsi toute responsabilité dans cette crise.

Questionné à savoir ce qu’il pensait de l’action menée en journée par les jeunes élèves de Listuguj, le ministre a dit comprendre le geste.

«Je n’encourage personne à briser la loi. Cela dit, c’est quand même positif de voir des jeunes exprimer leur passion pour l’éducation. Je les encourage plutôt à continuer les discussions avec leur chef, notre gouvernement ainsi que celui de Québec afin de trouver un dénouement positif à cette crise», indique M. Cardy.

Celui-ci affirme que toutes les mesures ont été prises durant la manifestation afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel de l’école SSHS, notamment en contenant les jeunes manifestants à la cafétéria seulement. Il s’en remet à la Santé publique afin de voir s’il y a lieu de mettre la bâtisse ou certains membres du personnel en quarantaine.