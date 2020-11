Même sans radiothon, l’Arbre de l’espoir recueille 1 176 793 $!

L'école Carrefour de l’Acadie de Dieppe s’est mobilisée au profit de la campagne et a récolté 2235 $. - Gracieuseté

Une pandémie n’aura pas suffi à stopper l’élan de générosité des citoyens en faveur de la lutte contre le cancer. Malgré une année hors de l’ordinaire, l’équipe de la campagne a pu dévoiler un montant total de 1 176 793,54 $ vendredi soir.

Les organisateurs n’ont pas à rougir, car les obstacles étaient de taille cette année. La traditionnelle collecte aura été une nouvelle fois un événement rassembleur.

L’an dernier, la collecte de fonds avait permis de récolter un montant record de 2,2 millions $ à l’occasion du trentième anniversaire. Cette année, les organisateurs ont dû se résigner à l’annulation du radiothon, moment phare de la campagne habituellement retransmis sur les ondes de Radio-Canada.

Nadine Martin, la directrice générale de la fondation CHU Dumont, estime que le résultat a tout de même dépassé les attentes.

«Cette campagne nous a démontré que même dans des temps plus difficiles, nous pouvons compter sur le soutien de notre communauté», se réjouit-elle. «Sans se fixer de grandes attentes, on a vu que les gens avaient à coeur de poursuivre les activités dans la mesure du possible. Ça nous épate, car chaque dollar fait une différence!»

Il a fallu réinventer certains événements qui sont essentiellement déroulés sur les réseaux sociaux.

Le Tour de l’espoir – cette randonnée en vélo à travers la province – a elle aussi été compromise par la situation sanitaire. Une nouvelle formule a dû être improvisée: plutôt que de parcourir la province en groupe, les cyclistes qui participaient devaient pédaler seuls ou en famille. Quelque 280 personnes ont additionné plus de 375 000 kilomètres au compteur et recueilli 188 744 $.

La Coupe de l’espoir, elle, a réuni 23 participants qui ont accepté de sacrifier leur chevelure moyennant des dons de leur entourage. Ensemble, ils ont amassé 153 715 $ pour la campagne.

Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer la générosité des Néo-Brunswickois!

Un bénévole de longue date de la Péninsule, Gaston Doiron, a décrit lors d’une émission spéciale organisée par Radio-Canada Acadie, comment il a décidé de remplacer son souper-bénéfice par la vente de plats à emporter, et organisé le bingo de l’espoir sur les ondes de la radio CKRO. «Les gens ont répondu à l’appel ça a été incroyable, toute la Péninsule a participé», a-t-il lancé.

David Michaud, directeur de succursale pour la Banque Nationale du Canada et ambassadeur de la campagne, a ensuite salué les efforts communautaires menés aux quatre coins de la province pour remplir la cagnotte en ces temps difficiles.

«Ça s’est déroulé mieux que je l’espérais, la population a répondu rubis sur l’ongle, on ne prévoyait pas un tel engouement», se félicite-t-il. «Je voudrais souligne l’imagination des bénévoles et de l’équipe pour s’adapter aux circonstances, parce que le cancer ne prend pas de pause.»

La campagne de l’Arbre de l’espoir a permis de récolter 31 millions $ depuis 1989. Les dons serviront encore une fois à financer divers projets du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et aux départements du CHU Dumont qui offrent des services aux patients atteints du cancer.

L’achat d’un appareil d’échocardiographie et d’une civière adaptée pour le Centre de santé du sein, le remplacement de l’appareil CT-SIM et l’achat de deux pompes seringue et d’un appareil médical pour administrer de l’oxygène sont en tête des priorités.