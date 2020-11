Michel Doucet et Lorio Roy admis à l’Ordre du Canada

Michel Doucet, grand défenseur des droits linguistiques, et Lorio Roy, champion de l’éducation postsecondaire, figurent parmi les 114 nouveaux récipiendaires de l’Ordre du Canada, l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays.

Lorio Roy se voit nominé au rang de membre «pour son engagement soutenu dans l’amélioration de l’éducation postsecondaire et pour son dévouement auprès de la communauté acadienne», tandis que Me Doucet devient membre honoraire de l’ordre, «pour avoir consacré sa vie à faire respecter le français comme langue officielle et pour sa défense des droits linguistiques».

Titulaire d’une maîtrise en psychologie de l’Université de Moncton et d’une maîtrise en administration publique de l’École d’administration publique de Québec, M. Roy a entamé sa carrière professionnelle en tant que directeur du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et sous ministre adjoint responsable des Collèges communautaires francophones du Nouveau-Brunswick de 1979 à 1988.

La même année, il devient le secrétaire général de Coop Atlantique et c’est en tant que vice-président, commercialisation et communication qu’il quittera en 1997. En 1998, M. Roy devient éditeur et directeur général de l’Acadie Nouvelle et directeur d’Acadie Presse, poste qu’il conservera jusqu’en 2006.

Lorio Roy, en 2003, lors du lancement de l’édition du samedi de l’Acadie Nouvelle. – Archives

Depuis, le citoyen de la région Chaleur est demeuré très actif. Il a notamment présidé le comité de transition qui a été mis en place dix ans avant la fermeture de la mine Brunswick, en 2013, et s’est impliqué comme président de la Fondation du Collège de Bathurst et membre du conseil d’administration de l’Administration portuaire de Belledune.

Avocat et ancien professeur de droit spécialisé dans les questions linguistiques, l’acadien Michel Doucet a maintes fois défendu la cause de minorités francophones, devant les tribunaux, mais aussi lors de prises de position publiques.

Durant ses années universitaires, M. Doucet a créé le Centre international de la common law en français, dont il a été le directeur de 1989 à 1995. Il a également participé à la création de l’Observatoire international des droits linguistiques de la Faculté de droit, dont il a été le directeur du 1er janvier 2010 jusqu’à sa retraite en 2017.

Michel Doucet a été, de 1995 à 2000, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Moncton. De 2002 à 2010, il a été membre du Tribunal canadien des droits de la personne.

Sa pratique active du droit l’a amené à plaider devant de nombreux tribunaux canadiens dans différentes provinces ainsi que devant la Cour suprême du Canada.

Créé en 1967, l’Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.