Série de recommandations à la suite de la mort d’un bûcheron à Saint-Quentin

Un jury a formulé des recommandations en vue d’améliorer la sécurité des personnes qui travaillent dans des opérations de bûcheronnage.

Une enquête du coroner obligatoire sur le décès de Mario Roy a eu lieu les 24 et 25 novembre à Edmundston. M. Roy est décédé le 7 septembre 2018 des suites de blessures subies dans le cadre de son emploi à l’Érablière TDG Somers de Saint-Quentin.

Une enquête du coroner est une procédure judiciaire officielle qui permet la présentation publique de toute la preuve liée à un décès.

Le jury, composé de cinq personnes choisies dans la collectivité, a notamment a recommandé que l’employeur fournisse aux équipes de bûchage un moyen de communication approprié, situé directement sur le site; qu’une formation standard provinciale soit développée et mise à la disposition des employeurs et établir un rapport entre Travail Sécuritaire NB et toutes les petites entreprises (moins de 20 employés) qui inclut des inspections selon une fréquence régulière déterminée

Dans un communiqué de presse, le gouvernement provincial précise que le coroner en chef transmettra ces recommandations aux ministères et aux organismes appropriés afin qu’ils en prennent connaissance et qu’ils fournissent des réponses. Ces réponses seront comprises dans le rapport annuel 2020 du coroner en chef.