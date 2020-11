Le Nouveau-Brunswick pave à la voie à Uber et Lyft

Le Nouveau-Brunswick pave la voie à l’arrivée des services de voiturage comme Uber et Lyft dans la province.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Ted Flemming, a déposé récemment à l’Assemblée législative le projet de loi 13 pour permettre aux municipalités d’autoriser et de réglementer ces services qui passent souvent par une application pour téléphone intelligent.

Les applications comme Uber et Lyft font fureur un peu partout sur la planète depuis quelques années.

Elles permettent notamment aux utilisateurs de héler une voiture et de payer son chauffeur à l’aide d’un téléphone intelligent sans avoir à parler à un téléphoniste ou à ouvrir son portefeuille.

Ces services ne sont toutefois pas autorisés au Nouveau-Brunswick pour le moment.

«Le projet de loi 13 modifierait la Loi sur les véhicules à moteur pour permettre les services de voiturage à but lucratif», indique la porte-parole Coreen Enos du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

«Ce projet de loi est présenté parce que certaines municipalités veulent permettre aux entreprises de voiturage d’offrir leurs services dans leur municipalité.»

Le projet de loi 13 répond aussi aux attentes des citoyens, selon le ministre Flemming.

«Les gens du Nouveau-Brunswick veulent plus d’options et de flexibilité dans les façons de se déplacer, mais avec des contrôles de sécurité appropriés pour s’assurer que leur moyen de transport est sécuritaire», affirme-t-il.

«Ce projet de loi permettra de mettre en place un système de covoiturage équitable, sécuritaire et complet qui profitera aux collectivités de toutes les régions de la province.»

Selon le directeur adjoint des Communications publiques et des Services de sécurité à la Ville de Fredericton, Brad Cameron, des représentants de la capitale provinciale et des municipalités de Moncton et Saint-Jean ont participé à plusieurs rencontres avec le gouvernement pour faire avancer ce projet.

«Nous sommes très heureux du résultat qui a été annoncé», confie-t-il.

La Ville de Fredericton a d’ailleurs déjà modifié son arrêté municipal en matière de service de voiturage plus tôt cette année en prévision de l’adoption du projet de loi provincial.

L’arrêté prévoit assujettir les services de voiturage et leurs chauffeurs à des règles similaires à celles en vigueur pour les entreprises de taxi.

Les services de voiturage devront notamment s’inscrire auprès de la municipalité et posséder les assurances automobiles nécessaires.

Les chauffeurs devront respecter le code de conduite de la municipalité et se soumettre à une vérification de casier judiciaire tous les ans.

D’après M. Cameron, Uber et Lyft ont déjà déclaré que le marché néo-brunswickois n’était «pas sur leur radar» pour le moment.

Lyft n’a pas souhaité nous accorder une entrevue dans le cadre de ce reportage.

Une porte-parole a cependant confié au journal par courriel que l’entreprise est «en pourparlers avec les régulateurs de partout au pays dans l’espoir d’amener Lyft dans d’autres villes du Canada.»

Les responsables d’Uber n’étaient pas en mesure de répondre à nos questions avant notre échéancier. Une représentante de l’entreprise a toutefois indiqué par courriel que Uber était «impatiente d’examiner le projet de loi» du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Uber offre ses services dans 27 villes ou régions canadiennes, dont une seule en Atlantique, à Halifax.

Lyft est présente dans neuf communautés en Ontario et deux en Colombie-Britannique.

Si les deux grandes entreprises américaines hésitent à entrer dans le marché néo-brunswickois, d’autres plus petits joueurs pourraient tenter leur chance si le projet de loi 13 est adopté, suggère Brad Cameron.

«Plusieurs individus et groupes locaux ont manifesté un certain intérêt auprès de nous en 2019 et plus tôt cette année, mais la pandémie a fait dérailler tout intérêt sérieux. Nous espérons qu’après la pandémie, nous verrons un regain d’intérêt.»

Certaines entreprises de taxi du Nouveau-Brunswick offrent déjà la possibilité à leurs clients de héler une voiture sur leur téléphone intelligent grâce à une application.