COVID-19: les examens provinciaux annulés

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance annule les examens provinciaux du reste de l’année scolaire 2020-2021 en raison des bouleversements de l’apprentissage liés à la pandémie de COVID-19.

Ces examens orchestrés par le ministère servent entre autres à évaluer la performance des élèves et des districts en fonction des normes provinciales.

Mais ils représentent aussi une source de stress pour les élèves et les enseignant(e)s, selon des intervenants du milieu de l’éducation.

Dans une année scolaire marquée par la pandémie où les élèves doivent parfois apprendre en ligne, le ministère a récemment décidé de mettre cette pratique en pause pour l’année scolaire 2020-2021.

Les examens provinciaux annulés sont:

– Lecture 2e, 7e et 11e année; écriture 4e et 7e année.

– Mathématiques 3e, 6e, 8e et 10e année; sciences et technologie 8e année.

– Un examen provincial de Lecture 3e année avait déjà eu lieu début novembre avant que cette décision ne soit prise, selon le calendrier des examens provinciaux du ministère.

«Cette décision s’avère nécessaire en raison des nombreuses répercussions engendrées par la pandémie qui sévit actuellement; répercussions qui continueront vraisemblablement d’avoir des incidences sur le système scolaire au cours des prochains mois», indique Benoît Lanteigne, agent des communications du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Il souligne aussi que les données recueillies avec ces examens permettent aux décideurs de prendre de meilleures décisions en matière de programmes et de politiques à l’échelle de la province, du district et de l’école.

«Au fil du temps, ces renseignements aident les décideurs à cerner et déterminer les tendances qui se dégagent et à élaborer des stratégies visant à améliorer les apprentissages des élèves.»

Le ministère n’aura donc pas les données pour cette année scolaire, à l’exception de l’épreuve de lecture 3e année.

Le ministère a informé les districts de cette décision jeudi.

Quelques semaines plus tôt, le ministère avait demandé aux conseils d’éducation des districts de se prononcer sur la question, afin de mieux informer sa décision.

L’Acadie Nouvelle a appris la nouvelle de la décision finale à Ghislaine Foulem, présidente du Conseil d’éducation du district francophone Nord-Est, lorsque le journal l’a appelée pour obtenir ses réactions dimanche.

Elle estime que l’annulation des examens provinciaux devrait enlever un poids important des épaules des élèves et des enseignant(e)s.

«On avait déjà demandé au ministère d’annuler ces examens-là. C’était un stress incroyable, parce qu’au niveau des apprentissages, c’est comme pas évident, surtout pour le niveau secondaire où ils sont une journée sur deux à l’école», dit-elle.

Selon elle, l’apprentissage à distance et la perspective de devoir faire face à des examens du ministère créaient un stress chez les jeunes et chez les enseignant(e)s.

De plus, elle explique que la publication des résultats de ces examens a souvent l’effet indésirable de mettre la pression sur le personnel enseignant.

Ces résultats, certaines personnes les interprètent à tort comme une mesure de la performance des enseignants plutôt que de celle des élèves, d’après elle.

«On n’était pas certains que ça rendrait justice à nos jeunes, ces tests-là, par rapport aux apprentissages qu’ils vont être capables d’avoir cette année», ajoute-t-elle.

Le Conseil d’éducation du district scolaire francophone-Sud a aussi abordé la question lors de sa dernière réunion du 18 novembre.

La directrice du District scolaire francophone-Sud, Monique Boudreau, a relaté que des évaluations de diagnostic avaient été menées chez des élèves en préparation aux examens du ministère.

«Les élèves étaient stressés, ça les rendait nerveux, même si c’était seulement un diagnostic. C’est certain qu’on ressent aussi ce stress-là auprès des enseignants», a-t-elle dit lors de la réunion tenue en ligne sur la plateforme Zoom.