Vers une justice pénale mieux adaptée aux mineurs

Le Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick applaudit les progrès réalisés par la province pour «éloigner les jeunes du cercle vicieux des arrestations, des poursuites judiciaires et des incarcérations».

En 2015, Norman Bossé présentait un document intitulé «Plus d’aide, moins de poursuites. Réduire l’entrée des jeunes au système de justice criminelle». Il recommandait alors d’éviter autant que possible l’emprisonnement des jeunes contrevenants, décrivant la prison comme la voie la plus coûteuse, et surtout la moins efficace pour éviter la récidive.

Cinq ans plus tard, le fonctionnaire indépendant se félicite du chemin parcouru. «À l’heure où nous écrivons le présent rapport, seuls cinq jeunes se trouvent au centre de détention et de garde en milieu fermé. Il s’agit d’une statistique impressionnante», écrit le Défenseur des enfants et de la jeunesse dans son dernier rapport annuel.

On observe d’ailleurs une tendance à la baisse des incarcérations au cours des dernières années, le nombre moyen de détenus par jour dans le Centre pour jeune du Nouveau-Brunswick est passé de 22,69 en 2014-2015 à 10,7 en 2018-2019. Le nombre de jeunes en détention provisoire a encore baissé en 2019-2020 (130 l’an passé contre 95 cette année).

Norman Bossé qualifie désormais la province de «chef de file national dans le domaine de l’administration proportionnée de la justice pénale pour les jeunes».

«Le système de justice pénale pour les jeunes poursuit avec succès sa stratégie d’évitement des passages en détention ou en garde», observe-t-il.

Considérer toutes les solutions de rechange

Depuis 2002, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents oblige les tribunaux à considérer toutes les solutions de rechange possibles à l’incarcération.

Le Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick propose que la Direction des services de poursuites publiques poursuive dans cette voie en permettant aux procureurs d’administrer des mises en garde de la Couronne aux jeunes comme solution de rechange aux poursuites,

Selon M. Bossé, les stratégies d’élimination de la récidive et d’évitement des tribunaux reposent en grande partie sur l’offre de services de soutien communautaire aux jeunes à risque.

«Les facteurs de risque observés chez les jeunes récidivistes font état d’une jeunesse complexe et défavorisée qui manque de structure, de soutien et de stabilité, et qui doit faire l’objet d’interventions spécialisées et ciblées», souligne-t-il.

«Dans cette province, on s’est rendu compte de plus en plus de la nécessité pour de multiples intervenants de travailler ensemble pour fournir les soutiens nécessaires au développement des jeunes. Nous le voyons dans le virage important vers la prestation intégrée des services pour les enfants et les jeunes ayant des besoins complexes, par l’entremise d’équipes multidisciplinaires travaillant dans les milieux scolaires. Nous le voyons dans la création de comités de justice pour les jeunes dans toute la province.»

Norman Bossé encense également le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui a mis fin l’an dernier à l’usage de dispositifs de contrainte, tels que des menottes, sur les jeunes, sauf si elle est justifiée par des «circonstances exceptionnelles». Il déplore par contre la persistance de délais de détention provisoire «démesurés».

«Nous continuons de voir de jeunes personnes envoyées en détention provisoire au Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick, où ils restent pendant des semaines, voire des mois, dans l’attente de leur date d’audience. Il est courant que ces jeunes personnes comparaissent au tribunal seulement pour voir les poursuites abandonnées, recevoir une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, ou faire l’objet de sanctions extrajudiciaires», note-t-il, dénonçant au passage la pratique consistant à loger sous le même toit les jeunes prévenus et les condamnés.

Si les dépendances, les troubles de santé mentale, les troubles d’apprentissage, le manque d’attachement à l’école, et l’absence d’attaches familiales constituent tous des facteurs de risque liés aux comportements criminels, rappelle le fonctionnaire, la désignation de modèles adultes positifs dans la famille, à l’école ou dans la collectivité, l’établissement des groupes de sociabilisation avec des pairs, la mise à disposition de services de soutien sont autant d’antidotes indispensables.