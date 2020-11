COVID-19: six nouveaux cas lundi, dont un dans une école

Le gouvernement a annoncé, lundi, six nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Les deux personnes sont âgées entre 20 et 29 ans.

Il y a deux cas dans la zone 2 (Saint-Jean), soit une personne âgée entre 20 et 29 ans et une autre âgée entre 30 et 39 ans.

Il y a un cas dans la zone 6 (région de Bathurst/Péninsule acadienne). Il s’agit d’une personne âgée entre 40 et 49 ans.

Tous ces cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Le sixième cas concerne une personne âgée entre 60 et 69 ans dans la zone 3 (région de Fredericton). Il est lié à un voyage. La personne est en auto-isolement.

Ces six cas portent à 501 le nombre de personnes qui ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, en mars.

Il y a présentement 120 cas actifs sur le territoire du N.-B., dont 71 dans la zone 2, 28 dans la zone 1, 17 dans la zone 3 et 4 dans la zone 6.

Au cours des cinq derniers jours, la Santé publique a répertorié 48 nouveaux cas dans la province.

Cas à la Harrison Trimble High School

Par ailleurs, le dimanche 29 novembre, un cas positif de COVID-19 a été confirmé à la Harrison Trimble High School de Moncton.

La communauté scolaire a été informée. Le gouvernement ne prévoit aucune répercussion importante sur l’apprentissage et, à moins d’avis contraire de la part de la Santé publique, les élèves devraient pouvoir retourner à l’école.

Pour l’instant, aucune transmission entre les élèves n’a été répertoriée dans les écoles.