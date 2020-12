Paniers de Noël: à un cheveu de l’objectif pour la banque alimentaire du Restigouche

Le passage de la télé aux radios n’a pas affecté outre mesure la collecte de fonds de Noël de la banque alimentaire du Restigouche.

Diffusé pendant de nombreuses années sur les ondes de la télévision communautaire de Rogers, le téléthon annuel de Noël de l’Association d’action communautaire et bénévole du Restigouche s’est transformé en radiothons cette année, COVID-19 oblige.

Diffusée simultanément sur les deux stations communautaires de la région – CKNB (anglophone) et CIMS (francophone) – l’événement était beaucoup plus simple à organiser en temps de pandémie, avec moins de prestations en direct et de va-et-vient du public.

Cette première expérience ne semble pas avoir été une mauvaise idée, loin de là. L’organisme a quitté les ondes des deux stations radiophoniques avec un peu plus de 37 000$ en poche, à quelques pas à peine de son objectif initial (40 000$).

«On ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais finalement ça s’est très bien déroulé pour une première. À vrai dire, j’aime vraiment la formule», indique la directrice générale de l’AACBR, Rachelle Ouellette.

Mis à part le format, l’autre grand inconnu de cette activité était, bien entendu, la générosité de la population en cette période trouble de pandémie. Avec l’activité économique qui tourne au ralenti partout au pays depuis mars et un grand nombre de travailleurs forcés au chômage, Mme Ouellette se demandait bien quelle serait la réponse de la population à son appel à la générosité.

«Je suis toujours stupéfaite de la générosité des gens ici. Chaque année malgré les défis, ils ne nous laissent pas tomber, ils ne laissent pas tomber ceux qui sont dans le besoin», souligne-t-elle.

Certes, l’objectif n’a pas été formellement atteint, mais selon la directrice, il n’y a pas de quoi s’inquiéter outre mesure.

«Ce n’est pas la première fois qu’on est tout près du but sans toutefois l’atteindre et, chaque fois, on finit par recevoir des dons inattendus peu de temps après la mise en ondes. J’espère que ce sera encore le cas cette fois», exprime-t-elle.

La raison de ce souhait, c’est parce que l’argent récolté va directement pour la confection de paniers de Noël destinés aux personnes dans le besoin du Restigouche. On désire récolter suffisamment d’argent pour préparer 500 de ces paniers dans lesquels on retrouve toute la nourriture nécessaire pour la préparation d’un réveillon des Fêtes.

L’an dernier, l’organisme a livré 480 paniers de Noëls précisément pour la période des Fêtes. La nourriture restante a, pour sa part, été redistribuée auprès des clients par la suite.

«On y va encore avec 500 paniers, et si jamais on en a besoin de plus, nous en commanderons davantage. On va donner à toutes les familles qui en ont besoin», dit-elle.

La livraison des aliments devrait avoir lieu d’ici la mi-décembre. Les paniers devraient, de leur côté, être confectionnés et livrés tout juste avant Noël.