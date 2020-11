Violence familiale: la Table sauve des vies depuis 30 ans

C’est triste à dire, mais la violence familiale et conjugale ne s’effacera jamais complètement de l’ardoise. Par contre, des organisations dévouées et convaincues d’être porteuses du changement réussissent à donner espoir à ces victimes qu’il est possible de s’en sortir face à ces hommes violents et contrôlants. Ça commence souvent par un sourire.

La Table de concertation pour contrer la violence familiale et conjugale dans la Péninsule acadienne (TCCVFCPA) a 30 ans cette année. Il n’y aura pas de gros gâteau avec plein de chandelles pour célébrer cette étape, COVID-19 oblige.

Mais ça ne veut pas dire que ce regroupement, fondé en 1990, a baissé les bras en temps de pandémie.

C’est plutôt le contraire.

Dora Lanteigne est la vice-présidente de cette Table depuis 10 ans. Elle travaille dans ce milieu difficile depuis 16 ans. Des cas, elle en a vu beaucoup. Beaucoup trop, évidemment. Mais elle ne s’arrête pas au nombre. Elle choisit plutôt de voir l’ensemble de l’œuvre, à travers tous ces efforts pour sortir ces personnes en situation de violence et de leur redonner de la confiance et de l’espoir.

Elle peut vous défiler en un claquement de doigts toutes les initiatives de la TCCVFCPA depuis trois décennies.

Des cartes d’information, sur lesquelles sont inscrits tous les contacts nécessaires en cas de besoin. Plus de 85 000 ont été mis en circulation.

Des napperons sur les tables des restaurants. Une ligne d’écoute. Le projet des silhouettes des témoins silencieuses. La formation et la présence dans les écoles, à sensibiliser les jeunes à ce fléau, ou auprès des aînés, qui souffrent plus souvent qu’on pense de maltraitance.

Sans oublier la marche de commémoration des victimes de Polytechnique, le 6 décembre, en collaboration avec l’UMCS. Marche qui n’aura malheureusement pas lieu cette année, à cause de la pandémie.

«Nous avons toujours plein d’idées. On essaie d’innover», explique Mme Lanteigne, qui en remercie tous les partenaires.

Nadia Losier, directrice générale de l’Accueil Sainte-Famille à Tracadie, un centre d’hébergement pour personnes victimes de violence, peut témoigner de la grande contribution de la Table.

«Nous travaillons beaucoup en collaboration à travers divers projets. Et en étant plus visibles grâce à ce partenariat, nous avons pu permettre à des femmes de nous retrouver plus facilement. Oui, elle a contribué à sauver des vies», est-elle persuadée.

Récente lauréate d’une reconnaissance pour sa contribution communautaire en prévention de la violence familiale et conjugale de la part de l’Association de la prévention du crime du N.-B., du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité publique, la Table a effectivement et certainement contribué à sauver des vies.

Combien? Impossible à dire. Mais si c’en est une, c’est déjà une belle victoire et assurément le plus beau des cadeaux, aux dires de sa vice-présidente.

Et en cette période de pandémie qui privilégie l’isolement, elle doit trouver le moyen d’aller rejoindre ces victimes à travers des tensions plus intenses au sein de la famille, dénote-t-elle.

Comme elle le dit, un bleu finit par disparaître, même si ça fait mal. La détresse psychologique est plus sournoise, car elle amène avec elle la confusion, la peur, le manque de concentration et des effets collatéraux sur les enfants, qui deviennent aussi des victimes en étant témoins du mal qu’on afflige à leur mère.

«Mais il y a toujours une lueur d’espoir. Notre victoire? C’est quand on voit un sourire dans le visage d’une victime. Quand on voit rayonner son visage parce que l’espoir de s’en sortir existe réellement. C’est ouvrir la porte vers une meilleure vie. C’est notre cadeau. Car on s’entend, la violence n’a pas diminué. On en parle davantage parce que les victimes ouvrent une porte et vont chercher des services. On se mariait pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c’était la maladie, un accident, mais certainement pas la violence! Ces hommes utilisaient la violence comme pouvoir. Aujourd’hui, c’est bon de voir les jeunes moins tolérants face à toutes sortes de violence», remarque Dora Lanteigne.

Le combat n’est pas gagné face à un adversaire coriace, prêt à user de tous les stratagèmes possibles pour garder son pouvoir de dominant. Mais les choses ont changé pour le mieux, grâce notamment à des organisations telles la Table.

Une organisation qui redonne le sourire de l’espoir.