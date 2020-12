Immeubles à appartements controversés: compromis à Shediac

Un projet d’appartements de 267 unités à Shediac a franchi un pas de plus devant le conseil municipal lundi soir. Le promoteur a dû apporter plusieurs changements à ses plans pour obtenir l’accord du conseil.

L’entrepreneur Alexandre Girouard a l’intention de construire trois immeubles à appartements de 89 unités chacun dans une zone normalement réservée aux subdivisions et aux maisons unifamiliales, sur la rue Breaux Bridge.

La demande de rezonage qui lui permettra d’entamer la construction au printemps ou à l’été 2021 a finalement été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal lundi soir.

Au départ, sa demande de rezonage avait soulevé un tollé auprès de citoyens qui habitent le secteur.

Le conseil municipal avait reçu 25 lettres et une pétition de 150 noms qui s’opposaient au projet.

À part le fait que les bâtiments seront plus gros et plus densément peuplés que les autres habitations des environs, les citoyens avaient aussi soulevé des inquiétudes sur l’ombre qui serait projetée par les immeubles et sur la capacité du système d’égout pluvial dans les parages.

Certains craignaient aussi une surcharge de la circulation automobile dans le coin.

Ces inquiétudes étaient partagées par quelques conseillers.

Lors d’une réunion qui s’est déroulée à la fin octobre, la Ville a cependant imposé des conditions au projet.

Le développeur devra donc remettre à la Ville une étude sur la circulation menée par un ingénieur avant d’entamer la construction.

Il devra aussi aménager ses appartements de façon à ce que le débit d’eau lors de périodes de grande pluie soit égal ou inférieur au débit qu’il y aurait eu sans cette construction.

Alexandre Girouard s’est aussi plié en quatre pour que son projet cadre avec les attentes de la municipalité en modifiant ses plans à plusieurs reprises.

Il a notamment déplacé ses appartements pour éviter de projeter de l’ombrage sur les maisons environnantes et installé des entrepôts en guise de clôture pour limiter le bruit.

«On a fait beaucoup de changements. Les conditions que le conseil a émises sont raisonnables», commente-t-il.

Il ajoute que les égouts d’une partie de la rue Main devront être remis à neuf avant même qu’il puisse accueillir un seul locataire dans ses appartements. Le premier des trois immeubles devrait être prêt d’ici 2023.

Le conseiller Gilles Brine, qui avait fait part de ses réserves lors de réunions précédentes et qui s’était ouvertement opposé au projet, s’est finalement dit convaincu.

«(Lors de) la première proposition, les bâtiments étaient très près des résidents de la rue Christian», explique-t-il.

Mais le nouveau plan permettra d’éviter que les immeubles surplombent complètement les maisons unifamiliales.

Il fait valoir que l’ajout d’appartements permet d’augmenter la densité de la ville et donc d’augmenter ses recettes fiscales.

Le maire Roger Caissie explique que ni le développeur ni les citoyens n’ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient au départ. Le conseil a donc dû travailler pour trouver un terrain d’entente.

«Les membres du conseil ont émis 11 conditions. Ça démontre que les inquiétudes des résidents ont fait écho auprès des membres du conseil.»

Selon M. Caissie, ce projet répond aussi aux besoins d’une municipalité en croissance qui a besoin de logements.

Un terrain appartenant à la Ville sera aussi transféré au développeur en échange d’un autre terrain, d’après une motion adoptée lundi. Cet échange permet d’éloigner encore plus les immeubles des autres résidences.

Les conseillers ont longuement débattu sur la taille des stationnements et le nombre d’entrepôts sur le terrain du projet. Deux motions visant à mettre de côté ces constituantes du projet afin de préserver plus d’espaces verts ont toutefois été rejetées.