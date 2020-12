Institut de Memramcook: «bonne volonté» de la nouvelle ministre, mais pas d’engagements

Après une rencontre avec la nouvelle ministre des Transports et de l’Infrastructure Jill Green, le maire de Memramcook dit qu’elle fait preuve de bonne volonté dans le dossier de l’Institut de Memramcook – mais on ignore toujours ce qui adviendra du bâtiment.

Le maire de Memramcook, Michel Gaudet, se dit rassuré quant au rôle qu’aura la municipalité lorsque viendra le temps de choisir une vocation pour l’institut.

Avant l’élection, il avait demandé le droit d’intervenir si le gouvernement décidait de vendre l’édifice à un développeur privé.

Il voulait que le gouvernement provincial offre à la municipalité le droit de préemption, soit l’option d’acheter le bâtiment en premier en cas d’une offre sérieuse venant d’un acheteur privé.

Il avait aussi soulevé l’idée d’y construire une école privée bilingue. La municipalité de Memramcook et des partenaires d’affaires tentent de monter un plan d’affaires pour le présenter au gouvernement.

À sa sortie d’une rencontre avec les ministres Jill Green et Daniel Allain, mardi, le maire explique qu’il s’agissait surtout de briser la glace avec la nouvelle ministre, et qu’il n’y a pas eu de discussion en profondeur sur le futur du bâtiment.

«Que ce soit une école privée ou un autre projet, elle a la volonté de discuter avec nous, et je dirais que je suis satisfait de la réunion. On a pris quelques minutes pour discuter du dossier de l’institut et dire qu’on était encore intéressés à faire partie de la solution et qu’on aimerait être entendus. Ils ont dit qu’ils voulaient continuer à travailler avec nous pour trouver une vocation pour le bâtiment», dit-il.

Le maire déclare qu’il a aussi abordé le sujet du droit de préemption.

«On en a parlé un petit peu, et j’ai dit qu’on aimerait que ça soit encore sur la table, mais on a surtout parlé de l’historique du dossier (de l’institut)», explique le maire.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, la ministre ne s’est pas engagée à offrir cette possibilité à la municipalité, et elle a affirmé qu’on ne lui a pas formellement demandé cela pendant la rencontre de mardi.

Elle estime par contre que l’opinion de la municipalité aura de l’importance lorsque viendra le temps de choisir une vocation pour l’institut.

«Tout développeur qui voudrait développer le bâtiment devrait avoir l’accord de la communauté, et on encouragerait toutes les parties prenantes à être impliquées dans toute discussion sur la vente du bâtiment.»

Le journal lui a demandé ce qu’elle aimerait qu’il advienne de l’institut de Memramcook, mais elle n’a pas voulu s’avancer.

«C’est un très beau bâtiment, mais on n’a eu aucune offre formelle pour quoi que ce soit», dit la ministre en entrevue, même si elle affirme que «plusieurs groupes» ont démontré de l’intérêt.

Mais la ministre indique que ces pourparlers n’ont pas abouti pour l’instant, et qu’il est difficile d’évaluer un projet avant de recevoir une offre en bonne et due forme.

«ll n’y a pas de matière à prendre une décision parce qu’on n’a pas d’offre sur la table pour entamer les négociations», dit-elle.

La ministre dit qu’elle est au courant du projet qui vise à y aménager une école privée bilingue et elle a encouragé le maire à lui remettre une proposition officielle avec les détails du projet.