Pointe-à-la-Croix défavorable au retour des points de contrôle

Plusieurs élèves et membres de la Première nation de Listuguj ont forcé les barrages frontaliers du Nouveau-Brunswick, vendredi, afin de réclamer le retour en classe des élèves du secondaire à leur établissement, le Sugarloaf Senior High. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

De tout cœur avec la Première nation de Listuguj dans son combat pour retourner ses élèves du secondaire sur les bancs d’école, la municipalité de Pointe-à-la-Croix qualifie toutefois les conditions exigées par Fredericton de déraisonnables.

«Je demande sincèrement au gouvernement du Québec de régler ça. C’est inacceptable, en 2020, de priver une centaine de jeunes autochtones de leur éducation.»

Ces mots exprimés vendredi dernier par le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, après que plusieurs élèves et membres de la communauté de Listuguj eurent forcé la frontière afin de manifester devant l’école Sugarloaf Senior High School de Campbellton. Ils en réclamaient l’accès, ce qui leur est interdit depuis la fermeture des frontières entre le Nouveau-Brunswick et le Québec.

Pour le ministre Cardy, tout le blâme de cette situation revient au gouvernement québécois. Il estime que le gouvernement de François Legault n’a qu’à remettre les points de contrôle en place avant la fin du jumelage avec cette partie de la Gaspésie.

Seules Pointe-à-la-Croix et Listuguj avaient accès à la province, et ils étaient protégés par des points de contrôle. Personne de l’extérieur de la MRC – et du reste du Québec – n’avait donc accès aux deux communautés. Jugée trop contraignante, cette formule a rapidement été levée, résultant à l’exclusion des élèves de Listuguj de l’école de Campbellton.

Blâme rejeté sur Cardy

Dans la situation actuelle, le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, se range solidairement derrière sa voisine Listuguj. Il croit que la demande des élèves est tout à fait raisonnable. Par contre, il juge l’unique solution soulevée par le Nouveau-Brunswick déraisonnable. Selon lui, c’est au ministre Dominic Cardy de mettre de l’eau dans son vin et de réviser ses demandes.

«C’est clair que l’éducation est un service essentiel et que ces jeunes doivent avoir accès à leur école. Et c’est aussi clair pour moi qu’avec un peu de bonne volonté, le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait autoriser le passage de deux ou trois autobus remplis d’élèves de Listuguj. Il n’y a ni éclosion chez eux (Listuguj), ni chez nous. Les risques de contamination sont tellement faibles que je ne comprends même pas pourquoi on en fait un enjeu», exprime-t-il en appui à la Première nation.

S’il se range derrière Listuguj, il ne veut toutefois pas qu’un éventuel compromis soit mis en place au détriment de sa propre municipalité et de ses voisines de la MRC d’Avignon.

«Pour nous, le retour des points de contrôle, c’est non. On ne veut pas devoir contrôler les gens des autres municipalités des environs sur notre territoire. Je ne crois pas en cette solution», pourfend-il. Pointe-à-la-Croix est un point de service pour les gens de tout le secteur.

Retour de la bulle?

S’il souhaite voir les élèves de Listuguj regagner accès au Nouveau-Brunswick, M. Bujold admet qu’il aimerait également que ce soit le cas aussi pour sa propre population. Et c’est d’autant plus vrai à l’approche des Fêtes alors que de nombreuses familles sont séparées en raison des mesures frontalières.

«On apprécierait une forme d’assouplissement afin de pouvoir se côtoyer, ne serait-ce que quelques heures», dit-il, sans toutefois vouloir se lancer dans une nouvelle campagne de charme auprès du gouvernement néo-brunswickois.

Il ne reste que cinq cas actifs en tout dans l’ensemble de la MRC d’Avignon, soit des plateaux de Matapédia jusqu’à Maria. On n’en dénombre même aucun dans la portion ouest de cette MRC (de Pointe-à-la-Croix à Matapédia). Le maire fonde peu d’espoir de voir les mesures du N.-B. s’assouplir.

«Dans un monde idéal, il n’y aurait pas de points de contrôle ni de frontière entre nous et le Nouveau-Brunswick. Mais on a quand même appris à vivre avec cette nouvelle réalité. Ma crainte demeure surtout au niveau de notre économie. Nos commerces souffrent énormément de l’absence des consommateurs du Restigouche. Je sais que les commerçants de Campbellton et d’Atholville souffrent aussi beaucoup de notre absence», souligne-t-il, avançant que certains commerces afficheraient des pertes atteignant 80%.

«Ça ne peut plus continuer comme ça. L’économie souffre, les gens souffrent. Il faut que ça bouge, que la frontière soit plus souple. Ça prend cela pour les familles, pour l’éducation, pour nos économies respectives. Ce serait vraiment un beau geste», dit-il.