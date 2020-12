COVID-19: six nouveaux cas mercredi, dont trois dans le Nord

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé six nouveaux cas de COVID-19, mercredi après-midi, dont trois dans le nord de la province.

Deux nouveaux cas sont recensés dans la zone 6 (Bathurst et Péninsule acadienne) et concernent une personne âgée entre 50 et 59 ans et une autre âgée entre 60 et 69 ans.

Ces deux cas ne sont pas liés à un voyage et sont sous investigation.

Après avoir été relativement épargnée depuis le début de la pandémie, la zone 6 a été frappée de cinq nouveaux cas au cours des huit derniers jours.

La Santé publique a également annoncé un cas dans la zone 4 (Edmundston). La personne infectée est âgée entre 40 et 49 ans. Encore là, ce cas n’est pas lié à un voyage et son origine est sous enquête.

Le dernier cas recensé dans cette zone remontait au 11 septembre et concernait un Néo-Brunswickois qui demeurait au Québec.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement n’a recensé que 9 et 10 cas respectivement dans les zones 4 et 6.

Mercredi, un nouveau cas a également été annoncé dans la zone 1 (Moncton), la zone 2 (Saint-Jean) et la zone 3 (Fredericton)

Il y a maintenant 119 cas actifs de COVID-19 dans la province, soit 71 dans la zone 2 (Saint-Jean), 27 dans la zone 1 (Moncton), 16 dans la zone 3 (Fredericton), un dans la zone 4 (Edmundston) et quatre dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne).

Personne n’est en ce moment hospitalisé.

Au cours des sept derniers jours, 61 cas ont été annoncés.

Le nombre de personnes qui ont été infectées par la COVID-19 depuis mars atteint maintenant 514.

Par ailleurs, la Santé publique a établi qu’un voyageur ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 aurait pu être contagieux le 28 novembre alors qu’il voyageait à bord des vols suivants: le vol Air Canada 8372 – qui a quitté Fort McMurray à 6 h 10 à destination de Calgary; le vol Air Canada 144 – qui a quitté Calgary à 11 h 15 à destination de Toronto; et le vol Air Canada 8918 – qui a quitté Toronto à 20 h 30 à destination de Moncton.

Les personnes qui étaient à bord de ces vols devraient surveiller l’apparition de symptômes. Si des symptômes de la COVID-19 apparaissent, elles devraient s’auto-isoler et faire une autoévaluation en ligne ou téléphoner au 811 pour subir un test de dépistage.