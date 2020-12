Interprétation simultanée: la commissaire aux langue officielles donne raison à un député

Un député provincial obtient l’interprétation simultanée dans les rencontres de comité à huis clos à l’Assemblée législative après avoir porté plainte à la commissaire aux langues officielles.

Les élus et les membres du public qui ne sont pas bilingues peuvent généralement compter sur l’interprétation simultanée à l’Assemblée législative pour comprendre ce qui se passe dans les deux langues officielles.

L’interprétation simultanée garantit aussi aux députés qu’ils seront compris de tous lorsqu’ils s’expriment dans la langue de la minorité.

Ce service n’était cependant pas disponible jusqu’à tout récemment lors des réunions du comité d’administration de l’Assemblée législative qui se tiennent toujours à huis clos.

L’absence d’interprétation simultanée oblige les députés francophones à s’exprimer en anglais lors de ces rencontres afin d’être compris par leurs collègues unilingues anglophones.

Après avoir soulevé la question à l’interne à plusieurs reprises sans résultats, le député Kevin Arseneau du Parti vert, qui est membre du comité d’administration, a porté plainte à la commissaire aux langues officielles en août.

La commissaire Shirley MacLean lui a donné raison et l’affaire a été résolue le mois dernier à l’aide du processus alternatif de règlement du commissariat.

«Je n’ai pas de problème à parler anglais ou français, je suis fluide dans les deux langues, mais on s’entend que je m’exprime beaucoup mieux en français», indique M. Arseneau.

«La traduction n’est pas vraiment pour moi», souligne Kevin Arseneau, mais plutôt pour que les députés unilingues anglophones puissent le comprendre lorsqu’il s’exprime dans sa langue maternelle.

Dans l’une de ses lettres à l’attention du bureau du greffier de l’Assemblée législative dans le cadre de la plainte du député Arseneau dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, la commissaire MacLean affirme que les élus sont «en droit de s’attendre» à ce que leurs propos en comité, public ou à huis clos, soient «bien compris par tous».

«Le service d’interprétation joue donc un rôle essentiel lors de la tenue des réunions des comités parlementaires», a écrit Mme MacLean le 9 novembre.

Le greffier par intérim de l’Assemblée législative, Shayne Davies, a d’abord indiqué à la commissaire que l’Assemblée s’engageait dorénavant à fournir l’interprétation simultanée lors des rencontres de comité à huis clos comme celles du comité d’administration si «les questions discutées ne sont pas de nature très délicate, confidentielle ou personnelle.»

Shirley MacLean a répondu au greffier que cette mesure n’était pas suffisante pour répondre aux exigences de la Loi sur les langues officielles.

Le personnel de l’Assemblée, dont les interprètes, «fait preuve d’une rigueur incontestable en matière de protection des renseignements confidentiels», a souligné la commissaire pour dissiper les craintes du bureau du greffier.

Dans une lettre datée du 13 novembre, le greffier par intérim a finalement consenti aux demandes de Mme MacLean en lui assurant que des services d’interprétation seront offerts durant les séances à huis clos, «sauf si tous les membres d’un comité conviennent que les services ne sont pas requis pour une séance en particulier.

Depuis la résolution de la plainte de Kevin Arseneau, deux réunions du comité d’administration ont eu lieu, une en personne et une en mode virtuel, avec l’interprétation simultanée chaque fois.

«Ça marche très bien. Je peux enfin parler français dans ce comité-là», se réjouit le député de Kent-Nord.

M. Arseneau se demande cependant pourquoi ses collègues francophones des autres partis qui ont été élus avant lui et les anciens députés francophones ne se sont pas attaqués à ce problème plus tôt.

«Ça démontre un peu l’attitude générale (en matière de bilinguisme) à Fredericton et à l’Assemblée législative. Il y a eu un laxisme de la part des autres députés», avance celui qui a été élu pour la première fois en 2018.

Ni les progressistes-conservateurs ni les libéraux n’ont été capables d’expliquer pourquoi l’absence d’interprétation simultanée lors des réunions de comité à huis clos était tolérée jusqu’ici.

Le ministre responsable de la Francophonie et leader parlementaire du gouvernement, Glen Savoie, accuse Kevin Arseneau de vouloir faire de la politique avec une question qui ne devrait pas être partisane.

«Ce n’est pas une question de parti, c’est simplement que quelque chose a été manqué. Il y a eu un problème, (M. Arseneau) a soulevé le problème et le problème a été corrigé. C’est aussi simple que ça», a résumé le député progressiste-conservateur.

Le chef de l’opposition officielle, le libéral Roger Melanson, affirme que les députés francophones devraient se serrer les coudes au lieu de se pointer du doigt.

«Je pense que la traduction simultanée au sein du comité d’administration de l’Assemblée législative est un autre pas de l’avant pour la communauté francophone et je suis heureux que cela ait été porté à l’attention de la commissaire aux langues officielles», a commenté M. Melanson par écrit.

«Cela dit, en tant que francophones en situation minoritaire, je pense qu’il est important de se soutenir mutuellement lorsque nous faisons des progrès en matière d’égalité linguistique, et non de rabaisser les autres pour mieux paraître. La division ne fera que nous ralentir, nous sommes plus forts quand nous sommes unis.»