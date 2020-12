Moncton: un projet de quartier intelligent alimenté à l’énergie solaire

Un quartier autosuffisant grâce à l’énergie solaire sortira de terre dans le nord-est de Moncton. Énergie NB y mettra à l’essai de nouvelles technologies de partage d’énergie avec son partenaire, la multinationale d’ingénierie Siemens.

Le constructeur, Solaire Home, prévoit la construction de 100 maisons à haute efficacité énergétique et à consommation énergétique nette zéro, dans le secteur Halls Creek, accessible à partir du chemin McLaughlin. Les résidences du quartier appelé North Branch seront équipées de systèmes de gestion de l’énergie, de panneaux solaires sur les toits, de batteries de stockage d’énergie intelligente et de chauffe-eau à thermopompe.

Il s’agit là d’un projet-pilote mené par Énergie NB et Siemens Canada pour développer un «microréseau» de quartier. Essentiellement, chaque propriétaire de maison sera son propre fournisseur d’électricité et pourra faire des échanges d’énergie avec ses voisins.

Énergie NB fournira l’installation gratuite des batteries et offrira aux propriétaires un rabais sur l’achat des panneaux solaires et du convertisseur intelligent en échange de leur participation à l’étude. De son côté, Siemens Canada y réalisera des tests nécessaires à l’élaboration d’une plateforme de contrôle de microréseau à partir de son Centre de recherche et développement du réseau intelligent à Fredericton.

«J’oserais dire que c’est une première au Canada, nous sommes pionniers dans ce domaine», affirme Sheila Lagacé, porte-parole de la Société de la Couronne. «Nous voulons tester les nouvelles technologies qui changeront la façon dont le réseau électrique fonctionnera dans le futur.»

La construction d’une première habitation, vitrine du projet, devrait s’achever au printemps prochain. Le reste dépendra de la demande. «Pour la suite, ça nous prend des acheteurs intéressés à vivre dans des maisons comme celles-là», indique Paul Arseneault, coordonnateur du projet pour Solaire Home.

«Nous prévoyons de construire des duplex, des habitations jumelées, des maisons unifamiliales. L’idée c’est que ça reste dans la moyenne des prix du marché.»

Ce partenariat s’inscrit dans l’initiative de recherche appelée Réseau intelligent de l’Atlantique, financée à hauteur de 92,7 millions de dollars par le gouvernement fédéral, Énergie NB, NS Power et Siemens.

Celle-ci a notamment permis la mise au point d’un projet pilote à Shediac, où Énergie NB tente de développer une «communauté énergétique». Perturbée par la situation sanitaire, l’installation de panneaux solaires, d’accumulateurs d’énergie et de compteurs intelligents dans 500 foyers de la petite ville en cours. On y construira également le premier parc solaire de la province, qui devrait sortir de terre au printemps.

Paver la voie au solaire

Cette énergie renouvelable reste très marginale à travers le Nouveau-Brunswick qui, contrairement à d’autres provinces, n’offre aucun incitatif financier pour l’installation de panneaux solaires.

Énergie Nouveau-Brunswick constate toutefois un certain engouement récemment, alors que le nombre de clients qui produisent de l’électricité grâce aux rayons du soleil est passé d’une centaine à 228 en une année. Ensemble, ils génèrent un total d’un peu plus de deux mégawatts.

Le projet de quartier North Branch pourrait aider la Société de la Couronne à préparer son réseau de distribution à une production plus décentralisée, explique Sheila Lagacé. Les essais menés en temps réel devront permettre d’optimiser l’intégration de l’énergie solaire – de nature intermittente – tout en assurant la stabilité du réseau.

«Quand nous n’avions que quelques petits systèmes de production solaires, cela n’avait aucune incidence sur le réseau électrique, mais cela pourrait changer si la tendance se continue, note Mme Lagacé. À l’heure actuelle, notre réseau n’est pas conçu pour recevoir l’énergie d’un client, le futur de l’énergie» Énergie NB espère aussi pouvoir mieux évaluer le potentiel énergétique du solaire très tôt le matin ou lors d’une journée hivernale froide et nuageuse, et trouver des solutions pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

«Lorsqu’il est possible de synchroniser tous ces systèmes pour qu’ils agissent en harmonie, la consommation énergétique résidentielle diminue et les clients dépendent moins des installations de production d’électricité provinciales qui continuent de brûler des combustibles fossiles», souligne à ce propos Brent Staeben, directeur du projet de Réseau intelligent de l’Atlantique d’Énergie NB.