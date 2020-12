Moncton: une importante opération policière mène à l’arrestation de deux personnes

Des policiers lourdement armés ont procédé à l’arrestation de deux individus dans un quartier situé à proximité du dépanneur Petro Canada situé sur le chemin Mountain, à Moncton.

Une quinzaine de véhicules de police ont été dépêchés dans la zone peu après 8h mercredi matin. La GRC du Nouveau-Brunswick a signalé l’incident vers 9h sur Twitter.

«En raison d’une opération policière, les avenues Oakland, Salter et Atkinson, et les rues Lorne et Argyle, à Moncton, ont été fermées à la circulation.»

Selon des témoins interrogés sur place, un homme nu menotté et une femme menottée ont été escortés hors d’une maison située au croisement des rues Lorne et Oakland. La résidence a été entourée de rubans de balisage.

Plus tard dans la matinée, le Service régional de Codiac de la GRC a confirmé l’arrestation de deux individus et les rues du secteur ont été rouvertes à la circulation.

L’Acadie Nouvelle a contacté le détachement pour obtenir plus d’informations.

Avec la collaboration du journaliste Cédric Thévenin