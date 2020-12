Vérification de faits: la SANB pourrait passer le bâton

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) pense avoir créé une expertise contre la désinformation. Voilà comment elle analyse les résultats des sites internet de vérification de faits qu’elle a lancés en mars et en avril.

La SANB a d’abord mis en ligne ExactNB et LiaisonNB, à propos du bilinguisme dans la province.

Elle a reçu, pour les concevoir, deux subventions de la part du gouvernement fédéral: 66 250$ et 69 400$.

L’association a surtout dépensé ces sommes dans l’organisation de consultations, l’établissement de normes et la création d’une équipe médiatique, selon son responsable des communications, Éric Dow.

«Malheureusement, le projet a dû être mis en veilleuse peu de temps après son lancement, en raison de la pandémie, ce qui explique le peu d’activité sur la plateforme depuis quelque temps», indique-t-il.

Seulement 12 articles se trouvent sur ExactNB et sept autres peuvent être lus sur LiaisonNB.

Le premier site compte 3708 pages vues pour 1089 utilisateurs du 1er mars au 13 octobre.

Le second site a 2401 pages vues pour 372 utilisateurs pendant la même période.

Notons que seul ExactNB propose des vérifications de faits. LiaisonNB présente des initiatives positives pour le rapprochement des communautés linguistiques.

«Le financement initial de ce projet [pour le bilinguisme] était prévu jusqu’au 31 mars 2020 et la SANB a essayé de le renouveler. Mais malheureusement, à la suite de l’éclatement de la pandémie, les priorités du gouvernement en matière de lutte contre la désinformation ont drastiquement changé», explique M. Dow.

Le relationniste assure que le travail effectué a quand même servi à la construction d’un autre site internet: Faits COVID-19.

La SANB a reçu 434 725$ pour ce projet de la part de Patrimoine canadien en mars.

Sa plateforme de lutte contre la désinformation en temps de pandémie compte 36 799 pages vues pour 12 212 utilisateurs du 1er avril 2020 au 28 août.

La page Faits COVID-19 est suivie par 1300 utilisateurs de Facebook, souligne le président de la Société de l’Acadie du N.-B., Alexandre Cédric Doucet.

«Nous sommes très contents des résultats jusqu’à présent», déclare le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

Étude de la désinformation

M. Dow ajoute que la SANB a créé une expertise en matière de désinformation en réunissant des experts de la communication, de l’informatique et de la santé publique.

Il espère à ce propos que le site Faits COVID-19 reçoive une certification d’excellence d’IFCN (International fact checking network) à la fin décembre. Seuls les Décrypteurs de Radio-Canada l’ont au pays pour l’instant.

Le relationniste fait aussi valoir l’outil de codage créé pour mettre en valeur ses informations vérifiées dans les moteurs de recherche comme Google.

«Il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de regarder ça, car c’est la première fois qu’il y a un site internet si novateur contre la désinformation», confirme le chercheur postdoctoral à l’Université Ontario Tech, Gilbert McLaughlin.

Il a d’ailleurs déposé un projet d’étude pour mesurer les effets de la plateforme numérique, à savoir son attrait sur les lecteurs et la réaction de ceux-ci à ses informations.

«On ne sait pas encore où ça va aller, prévient M. McLaughlin. Peut-on diminuer les conséquences de la désinformation? Tout le monde est sceptique, mais la SANB essaye.»

La professeure de sociologie à l’Université Mount Allison juge très bon et très important le site internet Faits COVID-19.

«Il y a eu des coupes budgétaires dans les médias locaux à cause de la COVID-19, car les annonceurs ne voulaient plus dépenser d’argent dans les publicités. À Sackville, par exemple, il n’y a plus de journal», raconte la spécialiste des médias.

Prête à passer le bâton

M. Doucet précise néanmoins que la SANB n’a pas vocation à se concentrer sur la vérification de faits.

«Historiquement, la SANB a pris en charge des dossiers et leur a donné une vie à l’extérieur de l’organisme, comme l’Association des Municipalités francophones du Nouveau-Brunswick. C’est exactement ce qu’on aimerait faire avec le projet de désinformation», avance-t-il.

M. Doucet souligne qu’il mène des discussions pour le rendre pérenne et autonome sous une entité quelconque, mais qu’une clause de confidentialité l’empêche d’entrer dans les détails.

Le président a pris ses distances en avril avec le projet Faits COVID-19, pendant la campagne électorale qui l’a mené à la tête de son organisme.

«Lorsque l’on regarde les règlements généraux, la désinformation n’est pas du mandat de la SANB. D’après moi, le mandat de la SANB est plus large que la question linguistique. Mais de là à aller à la question de la désinformation, je ne suis pas certain», a-t-il déclaré.