Les chalets en très forte demande

Que ce soit pour une maison ou pour un chalet, les agents immobiliers sont fort occupés en cette fin d’année. La pause de Noël sera accueillie avec joie, car on s’attend déjà à ce que le début de 2021 démarre en lion sur le marché en Acadie.

Janelle Comeau a déjà vendu 75 résidences dans la Péninsule acadienne cette année. Pourtant, l’année 2019 avait été super bonne pour l’agente de Royal LePage, avec 52 acheteurs.

«Et j’en ai encore de cinq à 10 sur la go!», affirme-t-elle.

Ça vient beaucoup de l’extérieur de la région, remarque l’agente. Du reste du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario, note-t-elle dans ses dossiers. Ils viennent pour la tranquillité, la paix, le calme… et demeurer loin de la COVID-19.

Les maisons sont en forte demande et ne restent pas longtemps sur le marché. Quant aux chalets, les rares qui deviennent disponibles n’ont pas le temps d’amasser de la poussière.

«Nous avons une grosse demande pour les chalets dans la Péninsule. Les gens veulent un pied-à-terre au Nouveau-Brunswick. Quand tu as une propriété, c’est plus facile de traverser les frontières. Oui, la demande a augmenté, mais bien souvent, les gens les gardent», fait-elle part.

Chez Claude Williams, les moments de pause sont rares. Le téléphone sonne beaucoup chez l’ancien député-ministre aujourd’hui agent immobilier de Keller Williams Capital Realty dans le Grand Moncton qui vient tout juste de célébrer ses 65 ans.

«Pas seulement pour les chalets, mais pour l’ensemble de l’immobilier, ç’a été une super année. Même avec la COVID-19, où on pensait en mars que c’était la fin, les ventes ont été au-delà de la normale», déclare-t-il.

Les chalets qui sont mis sur le marché sur toute la côte allant de la Nouvelle-Écosse à Kouchibouguac sont prisés par les acheteurs. Ils sautent dessus comme des corbeaux sur une proie.

«Les gens se battent pour acheter une propriété. Le vendeur qui la démarre à 300 000$ peut facilement la faire grimper à 340 000$ ou 350 000$. La demande est là et nous voyons beaucoup de gens de l’extérieur acheter sans même avoir vu la demeure. La personne assise à Toronto peut aujourd’hui voir tous les détails sans avoir à se déplacer. On voit ça beaucoup», exprime-t-il.

Rareté et forte demande

Ce type d’habitations récréatives est aussi en forte demande dans la région Chaleur, sentence Serge Boudreau, de Royal LePage. Mais la rareté dans la disponibilité est aussi un enjeu important lorsqu’un acheteur vient cogner à sa porte.

«Les chalets sont assez rares sur le marché, mais quand ils le sont, ils se vendent très bien, à moins qu’ils ne soient maganés. En comparaison avec 2019, les prix des résidences ont grimpé d’un bon 10%, mais ça ne décourage pas les acheteurs. Il y a aussi la question du coût actuel des matériaux de construction. Les gens préfèrent acheter plutôt que bâtir une résidence», observe-t-il.

Il a récemment fait affaire avec trois clients ontariens et un autre de Vancouver, qui avait vendu sa maison 1,2 million $.

«Il s’est trouvé un château chez nous pour 300 000$. Les marchés immobiliers dans l’Ouest sont tellement élevés», commente l’agent.

Claude Williams raconte cette anecdote.

«Durant cet été, un monsieur de Calgary a vendu parce que le marché là-bas est à la baisse et il voulait se retirer par chez nous. Le jeudi, une propriété a été mise sur le marché à Grande-Digue. Nous avons demandé à l’agent qui s’en occupait si on pouvait aller la visiter le lundi suivant. Il m’a dit qu’il avait déjà reçu quatre offres en moins d’une heure et qu’il nous donnait jusqu’à 16h pour lui en faire une. À 15h, on a acheminé notre offre par courriel et mon client a finalement pu l’acheter à 280 000$, alors qu’elle avait démarré à 259 000$», témoigne-t-il.

Étonnamment, dans les Restigouche, le marché des chalets n’est pas vraiment un facteur, rapporte Lise Arseneault, de ReMax à Campbellton.

«Il n’y a pas beaucoup de chalets par ici. Nous vendons surtout des maisons. Mais tout le monde est très occupé. On n’a pas à se lamenter, je dirais. Les gens viennent ici pour l’eau et la tranquillité. Ce sont surtout des retraités. Je n’ai pas eu de commentaires concernant la COVID-19», fait-elle mention.

Partout, la demande est très forte. Le marché favorise les vendeurs, qui peuvent se permettre d’attendre à obtenir un bon prix pour leurs résidences.

«Quand beaucoup de monde cherche ce que tu as, quelqu’un qui veut vendre va vendre vite. J’ai plein de gens qui m’appellent. Tant et aussi longtemps que nous aurons la COVID-19 dans le portrait, les acheteurs chercheront les milieux ruraux, où ils se sentiront plus en sécurité qu’à Toronto», croit Janelle Comeau.

Claude Williams s’aperçoit que ce marché de vendeurs convainc certains propriétaires de mettre une affiche «À vendre» devant leurs chalets.

«Au départ, ils n’ont pas l’intention, mais ils se disent “pourquoi pas?”», donne-t-il comme exemple.

Il voit aussi plusieurs jeunes familles quitter le milieu urbain du Grand Moncton pour aller se réfugier en campagne.

«Est-ce que ça va se poursuivre? Votre avis est aussi bon que le mien», déclare M. Williams.

Serge Boudreau analyse aussi que le début de 2021 sera tout aussi fort, pourvu qu’il dispose de maisons et de chalets à vendre.

«Quand un acheteur n’a pas pu trouver sa maison, il va en voir d’autres. Ça accélère les négociations. Il y a aussi les personnes en appartement et qui sont en confinement. Elles voient que ce serait mieux pour elles dans une maison ou un chalet», prévoit-il.