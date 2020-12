Des cliniques de santé mentale sans rendez-vous afin de désengorger le système

Une série de cliniques sans rendez-vous destinées spécifiquement aux problèmes de santé mentale verront le jour progressivement dans la province en 2021. L’objectif: améliorer et accélérer l’accès de la population à un psychologue.

Il n’est pas toujours facile d’obtenir une consultation avec un psychologue dans un délai raisonnable. Mais le ministère de la Santé a une vision afin de réduire ce temps d’attente.

Le modèle en question n’est pas nouveau en soi. Il est notamment fortement inspiré du modèle de soins par palier mis en place à Terre-Neuve. Les résultats y sont tels que la province a décidé d’imiter cette approche: la psychothérapie brève.

La première clinique de ce projet-pilote a d’ailleurs vu le jour, sans tambour ni trompette, dans la région de Campbellton.

«Nous ne sommes pas prêts pour démarrer ces cliniques partout en province, on est toujours à l’étape d’établir les standards et les lignes directrices. Dans le Restigouche par contre, nous avons un clinicien sur place qui a reçu la formation nécessaire et qui était prêt à démarrer le projet de thérapie brève. Il a donc libéré quelques espaces dans son horaire de la semaine afin de rencontrer des clients qui se présentent sans rendez-vous au Centre de santé mentale de Campbellton», indique avec enthousiasme Rino Lang, directeur du service de santé mentale au Réseau de santé Vitalité.

Enthousiasme, car au réseau, on est particulièrement excité par l’implantation de ce projet-pilote.

«On en est vraiment au tout début de l’initiative, dans une phase d’essai vraiment embryonnaire. On élabore les modalités du programme, la mise en œuvre de la gamme de services que l’on souhaite mettre en place dans plusieurs régions au cours de l’année 2021. Reste qu’on est très emballé de pouvoir démarrer tranquillement à Campbellton», ajoute-t-il, notant qu’il s’agit d’une avenue très prometteuse pour attaquer la problématique des listes d’attentes élevées.

La psychothérapie brève est un concept qui existe déjà ailleurs. C’est un service conçu – comme son nom l’indique – pour offrir des consultations brèves concentrées sur les besoins immédiats.

«C’est une approche qui est jugée très efficace pour la clientèle ayant des besoins légers et modérés», explique M. Lang.

Ces cliniques se veulent, en effet, une sort de premier arrêt pour les cas plus légers, comme les troubles anxieux ou les cas de dépressions.

Elles ne s’adressent toutefois pas aux cas lourds. Ceux-ci devront continuer de suivre les voies habituelles.

«Si par exemple une personne n’a jamais eu de problème de santé mentale et que depuis le début de la pandémie, elle vit une période d’anxiété et de stress aigus, ce serait le premier arrêt idéal pour elle. Une session pourrait suffire, mais sinon c’est plus simple de faire naviguer la personne vers le bon service, de l’aiguiller au bon endroit», dit-il.

Selon ce dernier, le temps d’attente pour les urgences en santé mentale est généralement respectable. Il admet par contre qu’il existe un manque pour les cas moins urgents.

«À ce niveau, on peut faire mieux, et la psychothérapie brève pourrait s’avérer une solution très prometteuse. Ça a bien fonctionné à Terre-Neuve et la clientèle semble très satisfaite, alors on a hâte de voir comment ça va aller ici», souligne M. Lang.