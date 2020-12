La CSR-Restigouche désire donner un nouveau souffle à la promotion touristique de la région

La Commission de services régionaux du Restigouche entend être beaucoup plus proactive au chapitre de la promotion touristique.

Lors de sa dernière rencontre mensuelle, tous les membres de l’organisation – à l’exception de la municipalité de Tide Head – ont accepté de débourser un certain montant d’argent afin de financer un plan de marketing touristique et de participer à la confection du guide régional prévu par la Ville de Campbellton.

Il s’agit d’un premier budget «touristique» pour la CSR-Restigouche, budget qui sera d’une valeur de 33 730$. Outre l’argent, il confirme surtout l’intention de l’organisation de jouer un plus grand rôle dans la promotion touristique régionale, rôle qui jusqu’ici était assumé en grande partie par l’Association touristique du Restigouche (ATR).

«On a eu des discussions autour de la table parce que nous voulons vraiment promouvoir davantage notre région, et on estime que ce qui est fait par l’ATR depuis quelques années fonctionne plus ou moins. De son côté, Campbellton est proactive, elle a des choses en branle au niveau du développement touristique, alors on a pensé regrouper nos forces», explique le maire de Balmoral, Charles Bernard.

L’argent servira en grande partie à la confection d’une étude et d’un plan de travail pour la promotion touristique.

«C’est une première tentative commune. On veut voir quelles sortes de stratégies pourraient être développées et profiter à toute la région, et quelle sorte de modèle nous convient le mieux. Car même si l’on a des produits touristiques très intéressants dans la région, on demeure une très petite CSR avec des moyens très limités», souligne M. Bernard.

Selon ce dernier, la CSR-Restigouche a approché la Ville de Saint-Quentin afin qu’elle se joigne à l’initiative, et ce, même si cette communauté se trouve à l’intérieur d’une autre CSR (celle du Nord-Ouest).

«On aurait aimé qu’ils embarquent, car le Restigouche est une seule et grande région et ils en font partie, mais ils ont préféré décliner l’invitation pour le moment. C’est correct, on respecte ça. Cependant, nous on estime qu’il faut bouger parce que l’ATR n’a pratiquement rien fait comme initiative cette année, c’est mort. On ne peut pas se permettre d’être rayé de la carte touristique ou d’être décalé dans ce que l’on propose», dit le maire.

À noter que le budget adopté ne signifie pas pour autant que les membres ne peuvent participer aux initiatives et au financement de l’ATR.

«Les municipalités peuvent contribuer aux deux, ça reste leur choix», précise la directrice générale de la CSR-Restigouche, Betty-Ann Fortin.

Toujours vivante

La question qui demeure toutefois, c’est si l’initiative prise par la CSR-Restigouche risque de sonner l’arrêt de mort de l’Association touristique du Restigouche.

«Pas du tout», clame son président, Gaétan Cormier, avouant par contre qu’il préférerait une collaboration étroite entre les deux organisations plutôt qu’une compétition.

«Je ne crois pas qu’ils ne veulent plus rien savoir de l’ATR, il faut seulement discuter afin de voir comment on peut mieux enligner nos visions. Car notre but est le même, faire en sorte que le touriste vienne dans notre région», indique ce dernier.

En attendant de voir quelles seront les conséquences à plus long terme de la décision de la CSR-Restigouche, M. Cormier soutient que l’ATR poursuit son travail.

«Jusqu’à avis contraire, on continue et on demeure très ouvert à travailler avec la CSR-Restigouche. C’est vrai qu’il ne s’est pas passé beaucoup de choses chez nous au cours des derniers mois, mais il faut tenir compte du contexte. Comme tout le monde, on est passé au travers de la pandémie. Mais là, on a des initiatives en cours», souligne-t-il.

Nouveau partenariat

L’ATR vient justement de s’adjoindre les services d’une firme spécialisée en gestion hôtelière et touristique: Expérience+. Son mandat sera de faire la promotion du Restigouche en tant que destination touristique de premier plan.

Le partenariat est encore tout jeune, deux semaines à peine. Mais déjà, l’entreprise est au travail.

«On est dans une année particulière. Le marché du tourisme n’est pas le même en période de COVID-19 qu’en période normale. Ce n’est pas tout à fait le même public que l’on doit cibler et c’est justement ce sur quoi je me penche en ce moment, trouver les bons touristes afin de maximiser les retombées pour le Restigouche», souligne la consultante embauchée, Chrissy St-Pierre.

Cette collaboration devrait déboucher sur une stratégie touristique sur le web et les médias sociaux. On n’exclut pas non plus pour le moment avoir recours à la confection d’un guide papier, format traditionnel utilisé par l’ATR depuis plusieurs années.

«Même en période de pandémie, on a des opportunités touristiques dans le Restigouche. Ce qui presse par contre c’est d’agir afin de pouvoir profiter de la saison hivernale qui arrive rapidement», dit-elle.

Établi dans le Restigouche, cette dernière est complètement vendue au profil touristique de la région.

«On a tout ici. Les rivières, la mer, les montagnes, la forêt, une population bilingue… Tout ça, ça vaut de l’or, ne reste qu’à bien vendre le produit», souligne-t-elle.