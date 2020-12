Le Nouveau-Brunswick souligne virtuellement un triste anniversaire

Il y a déjà 31 ans depuis le terrible massacre de 14 femmes à l’École Polytechnique de Montréal. En raison de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a souligné ce triste anniversaire virtuellement. Les municipalités ont mis leurs drapeaux en berne pour marquer la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

«Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour créer des communautés où la violence contre les femmes n’est pas tolérée et où les femmes ont le droit de choisir la façon dont elles vivent leur vie sans craindre la violence et le mal qu’on pourrait leur faire», a déclaré Tammy Scott-Wallace, ministre responsable de l’Égalité des femmes ainsi que ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

«Il est important de se souvenir de toutes les femmes touchées par la violence, que ce soit à la maison, au travail, à l’école ou dans d’autres lieux de vie. Veuillez vous joindre à moi pour dénoncer cette violence.»

La province a notamment publié une vigile virtuelle durant laquelle 14 chandelles ont été allumées à la mémoire des 14 femmes tuées le 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. Une 15e chandelle a été allumée à la mémoire des femmes victimes de violence familiale ou de violence entre partenaires intimes.

«La lutte pour l’égalité des genres n’est pas terminée, a ajouté Mme Scott-Wallace. Les femmes de partout dans le monde doivent encore faire face à d’énormes défis dans leur vie. En se souvenant de ces victimes, les femmes de partout peuvent renforcer leur détermination à rester solidaires face à la violence et à poursuivre leurs rêves.»

La Ville de Shippagan, où une marche annuelle a normalement lieu en commémoration des 14 victimes, a mis ses drapeaux en berne.

«La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes vise à se souvenir des personnes qui ont été victimes de violence fondée sur le sexe et de celles que nous avons perdues; c’est aussi le moment d’agir. Ensemble, nous pouvons aider à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe en nous souvenant de notre passé et en en tirant des leçons, en écoutant les personnes survivantes et en dénonçant les comportements nuisibles», a publié la municipalité sur sa page Facebook.

Des municipalités ont aussi pris des actions concrètes. Par exemple, le Village de Cap-Pelé a fait un don de 2000$ au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

On invite la population à réfléchir plus longuement à ces enjeux et de prendre part aux 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe. Du 25 novembre au 10 décembre, les gens sont invités à expliquer en quoi ils font partie de la solution pour mettre fin à cette violence en utilisant le mot-clic #16Jours sur les médias sociaux.