Près de 11 500 foyers privés de courant

Près de 11 500 clients d’Énergie Nouveau-Brunswick sont privés de courant, dimanche vers midi, en raison de forts vents qui balaient la majeure partie de la province.

De la neige mêlée de grésil a aussi brisé des fils électriques.

La région de York Sunbury Central est la plus touchée, avec un total de 7611 foyers sans électricité.

Plus de 1534 clients sont sans courant dans les comtés de Madawaska et Victoria et 1160 dans le comté de Victoria.

La région de Northumberland-Miramichi enregistre pour sa part 672 pannes, et la Péninsule acadienne 230, majoritairement dans la région de Haut-Lamèque.

D’autres pannes ont été constatées en Nouvelle-Écosse, mais la plupart sont maintenant résolues.

Par ailleurs, les avertissements de neige et de pluie demeurent en vigueur pour presque tout le Nouveau-Brunswick. Jusqu’à 20 centimètres de neige étaient prévus pour le nord et l’ouest de la province.

Les secteurs de Fredericton et de Bathurst peuvent s’attendre à ce que la pluie se transforme en neige, sauf dans les régions les plus à l’est de Bathurst, où les précipitations devraient rester sous forme de pluie.

Ailleurs, la neige devrait se poursuivre aujourd’hui et se calmer pendant la nuit.