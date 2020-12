Retour à la phase jaune pour Moncton et Fredericton

Les résidents des régions de Moncton et de Fredericton ont eu droit à une bonne nouvelle dimanche. À compter de lundi à minuit, les deux régions seront réadmises dans la phase jaune du plan de rétablissement de la province de la COVID-19.

Le premier ministre Blaine Higgs avait fait allusion à un possible retour des zones 1 (Moncton) et 3 (Fredericton-centre du Nouveau-Brunswick) dans la phase jaune la semaine dernière.

Une diminution du nombre de cas dans les deux régions et du niveau élevé de respect des mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 a poussé la Santé publique à annoncer cette décision dimanche en fin d’après-midi.

La zone 2, soit la région de Saint-Jean, demeure pour sa part en phase orange en raison du nombre élevé de cas actifs et d’un risque de transmission et d’éclosion élevé. Selon la province, il y a actuellement 44 cas actifs dans cette région.

«Le danger associé à une augmentation du nombre d’infections à la COVID-19 n’est pas disparu, et nous n’avons pas réduit le risque à zéro», dit la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell. «La phase jaune signifie que nous devons faire preuve de prudence. Ce n’est pas une invitation à reprendre toutes les habitudes de vie que nous avions avant la pandémie de COVID-19.»

Dans la phase jaune, le port du masque demeure obligatoire dans les espaces publics intérieurs ou lorsque la distanciation physique de deux mètres ou plus ne peut être maintenue. Il faut aussi porter un masque lorsqu’on utilise le service au volant d’une entreprise.

Cependant, les rassemblements informels d’un maximum de 20 personnes sont autorisés à l’intérieur. On conseille de se limiter à une liste constante d’amis et de membres de la famille.

Les rassemblements de 50 personnes ou moins sont aussi permis à l’extérieur à condition de maintenir la distanciation physique.

D’autres entreprises et organismes peuvent aussi reprendre leurs activités sous certaines conditions. Les règlements sont disponibles sur le site Internet du gouvernement provincial.

Quatre nouveaux cas

Quatre nouveaux cas de la COVID-19 ont été annoncés dimanche. Une personne âgée de 19 ans ou moins est touchée dans la zone 1. Deux personnes, dont une âgée entre 60 et 69 ans et une autre âgée de 90 ans et plus, ont reçu un diagnostic positif dans la zone 2. Un autre individu, âgé de 60 à 69 ans, a aussi été touché par le coronavirus dans la zone 4, soit la région d’Edmundston.

Sur les 534 cas confirmés au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, 445 personnes se sont rétablies. Il y a actuellement 82 cas actifs. Deux patients ont été hospitalisés et l’un deux a été admis aux soins intensifs.

Des manifestants réprimandés par Blaine Higgs

Le premier ministre Blaine Higgs a durement critiqué un groupe de manifestants qui s’est réuni dimanche au centre-ville de Moncton pour dénoncer les mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, dont le port du masque.

Aucun des quelque 75 manifestants ne portait un masque. La GRC était sur place pour assurer le déroulement pacifique de l’événement.

«Je trouve ça décevant et irresponsable. Si nous avons réussi à limiter le nombre de cas au Nouveau-Brunswick, c’est parce que les gens ont suivi les règlements en général. J’espère que ces gens décideront de faire partie de la solution et non du problème. Tout le monde doit faire sa part pour faire partie de notre histoire à succès dans la province.»

«Partout au pays, nous avons vu que des gens déterminés à faire fi des mesures se mettent à risque et ils mettent à risque les autres. La situation des dernières quelques semaines a été provoquée par des situations où des gens n’ont pas agi avec prudence. Les entreprises, les communautés et les individus ont payé le prix. Ce n’est pas grand-chose de demander aux gens de porter un masque.»