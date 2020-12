L’organisme Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) vient d’inaugurer Nujintuisga’tijig E’pijig, une plateforme en ligne pour les femmes entrepreneures autochtones.

Ces dernières ont ainsi l’occasion de promouvoir leurs produits et œuvres d’artisanat à un plus grand public grâce à leur présence sur le Web.

Nujintuisga’tijig E’pijig signifie «vendeuses autochtones» dans la langue micmaque.

Le lancement officiel de la plateforme en ligne a eu lieu le 24 novembre dernier.

Un total de 14 entrepreneures autochtones issues des communautés micmacs et malécites prennent part à l’initiative en ce moment alors qu’une dizaine d’autres sont déjà inscrites et attendent de pouvoir placer leurs produits en ligne.

Les promoteurs du projet espèrent que le nombre de participantes pourra grimper jusqu’à 30 lors de cette première phase.

«La situation est précaire pour la plupart de ces femmes. Jusqu’à tout récemment, plusieurs n’avaient aucune présence sur le marché électronique pour vendre leurs produits et services», a expliqué par voie de communiqué Natasha Martin-Mitchell, agente de développement pour les femmes entrepreneures autochtones chez FANB.

Nicole Pelletier, de la Première Nation malécite de Madawaska, accueille avec bonheur cette nouvelle initiative.

«Avec la COVID-19, les heures d’ouverture du magasin ont diminué et je ne peux plus vendre mes produits dans les marchés publics, les salons et les foires artisanales», se désole la propriétaire de la boutique À la Shop, qui se spécialise dans les produits de beauté et pour le bain ainsi que les parfums.

«Les gens ne vont plus dans les magasins comme avant, j’espère que la plateforme pourra me permettre de mettre un peu plus en valeur mes produits tout en évitant de trop faire de va-et-vient. Je tiens aussi à me détacher un peu de cette étiquette de produits artisanaux qui me colle», a ajouté la femme d’affaires de la région d’Edmundston.

Une description des produits en vente et de ces femmes entrepreneures est disponible sur le nouveau site Web au www.nujintuisgatijig.ca.

Il est aussi possible d’y accéder à partir du site Web de Femmes en affaires Nouveau-Brunswick.