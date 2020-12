Comment éviter les problèmes de peau liés au port du masque?

Porter le masque pendant plusieurs heures d’affilée peut causer des affections de la peau dues aux frottements, à l’humidité et la transpiration. Deux dermatologues nous donnent leurs conseils pour prévenir ces désagréments.

Le masque fait désormais partie de notre quotidien, depuis plusieurs mois maintenant. L’occlusion partielle des glandes du visage, la friction et l’augmentation du niveau d’humidité qu’il occasionne causent ou aggravent parfois certains problèmes de peau.

Cela s’observe en particulier parmi les personnes déjà sujettes à une condition cutanée sous-jacente ou chez les travailleurs tenus de porter le masque en continu pendant de longues périodes, explique Dr Martin LeBlanc, qui travaille pour la clinique de dermatologie de Moncton et l’institut de beauté Figurra de Dieppe.

«On a remarqué que des personnes qui avaient une peau sensible ou une tendance à faire de l’eczéma ont développé des rougeurs sous la surface couverte par le masque. On a vu une détérioration chez des personnes qui avaient tendance à avoir de l’acné et une augmentation de la sévérité de la rosacée pour les personnes qui étaient sujettes à ça.»

Plusieurs spécialistes emploient désormais le néologisme «mascné» (combinaison des mots masque et acné) pour décrire la création d’un milieu chaud et humide, propice au développement des bactéries responsables de l’acné et à la sécrétion de sébum au niveau du visage.

Marc Bourcier, dermatologue à Moncton, constate lui aussi l’exacerbation de certains troubles cutanés comme l’acné, la rosacée, et une hausse des cas de dermatites périorificielles et de dermatite de contact irritatives. Les allergies liées au masque semblent toutefois rares, note le dermatologue. La plupart des affections sont facilement traitables et ne justifient aucunement de retirer le masque.

«On accepte rarement des exemptions. Nous sommes habituellement capables de remédier au problème par un traitement», souligne Dr Bourcier.

Des gestes simples

Pour prendre soin de sa peau lorsqu’on porte un masque à longueur de journée, le spécialiste recommande de se laver le visage à l’aide d’un savon doux.

«Pour les personnes qui ont une peau plus sèche, les crèmes hydratantes seront nécessaires, pour les personnes qui ont une peau plus graisseuse, il faudra des nettoyants plus forts pour prévenir la production de sébum.»

De son côté, Dr Martin LeBlanc suggère de changer de masque au cours de la journée. L’Institut national de santé publique du Québec recommande d’ailleurs de le remplacer dès qu’il est humide ou souillé.

Dans le cas d’un masque artisanal, il faut opter pour couvre-visage fait de coton et l’ajuster pour éviter la friction en s’assurant qu’il ne soit ni trop serré ni trop ample. Celui-ci devrait être lavé chaque jour, sans recourir à un assouplissant, qui pourrait causer des irritations.

Pour finir, le dermatologue insiste sur le fait qu’il faut désormais se plier au port du masque, même si cela est contraignant et peut s’accompagner d’inconvénients.

«L’important, c’est de se protéger. Il faut se mettre en tête que le masque restera dans notre environnement au moins jusqu’à l’automne prochain», lance-t-il.