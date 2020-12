Des arbres tombent sous le poids de la neige et provoquent des pannes

La neige, la pluie et le vent ont testé le réseau d’Énergie NB au cours du week-end. Ces éléments sont à la base des nombreuses pannes de courant survenues partout dans la province et qui ont privé certains clients d’électricité pendant plusieurs heures.

Les paysages étaient bucoliques au Restigouche lundi matin. Une véritable carte postale hivernale au lendemain d’une tempête qui aura laissé près d’une trentaine de centimètres de neige par endroits.

Par contre, dans le secteur de Val-d’Amour de la municipalité d’Atholville notamment, la pesanteur de la neige a causé l’effondrement de nombreux arbres, dont plusieurs ont atterri sur des lignes électriques, causant du coup des pannes de courant qui ont duré plusieurs heures.

«C’est impressionnant à voir, je dois l’admettre», exprime le maire de l’endroit, Michel Soucy, après avoir roulé sur le segment tortueux qui mène au village.

Car il faut dire que les arbres ne sont pas tombés uniquement sur les lignes, mais un bon nombre sur la route elle-même, ce qui aurait pu avoir des conséquences plus graves.

«Nos employés sont sur place depuis dimanche afin de nettoyer les lieux, ça les a tenus occupés pendant une grande partie de la soirée. D’ailleurs, un gros arbre qui était sur le flanc de la montagne est tombé sur le devant de l’un de nos camions. Nos gars ont eu toute une frousse», atteste M. Soucy.

Selon le maire, plusieurs arbres sont toujours dans une situation précaire, risquant soit de tomber de la falaise sur la route, soit sur les lignes électriques et causer d’autres pannes.

«On surveille la situation de très près dans les deux cas. On évalue constamment les risques, car on ne veut pas que des arbres tombent, et surtout pas dans le chemin. On ne peut pas les enlever aussi facilement non plus, car certains sont très difficiles d’accès, dans une falaise. À long terme, l’idéal serait d’élargir la route, mais là on parle de travaux d’envergure», dit le maire

Si la neige est tombée en bonne quantité dans certaines régions du Nord, dans le sud de la province et sur la côte est, les précipitations ont surtout été sous forme de pluie. Là, ce sont principalement les forts vents qui ont causé des dommages pour les mêmes motifs, soit des branches et des arbres qui ont touché les lignes.

«Les régions les plus touchées ont été Fredericton, Woodstock et Grand-Sault; 33 000 clients étaient sans électricité pendant la nuit de samedi à dimanche. Les efforts de rétablissement ont débuté à ce moment et se sont poursuivis tout au long de la journée de dimanche», explique Sheila Lagacé, porte-parole d’Énergie NB.

Dimanche en journée, la société de la Couronne avait réussi à rétablir le courant à 93% des clients touchés.

«Mais le mauvais temps qui s’est poursuivi en journée d’hier nous a posé un défi puisque de nouvelles pannes se produisaient à mesure que nous rétablissions les clients déjà touchés. Cette tempête a créé assez de dommage. Il faut enlever les arbres tombés à plusieurs endroits avant de pouvoir faire les réparations. Un autre défi auquel nous faisons face est un montant élevé de pannes», poursuit la porte-parole.

En matinée lundi, on comptabilisait encore 151 pannes touchant un peu plus de 2700 clients, dont plus de la moitié dans la région du Restigouche.

Énergie NB prévoyait que la quasi-totalité des clients devait être rebranchée avant la fin de la journée lundi.