Un dernier beau Noël à vivre avec l’aide de la Coopérative Transport Chaleur

Si le destin suit son cours, Chantal Gauvin vivra prochainement à Bathurst son tout dernier Noël.

Âgée d’à peine 52 ans, la dame originaire d’Allardville est en fin de vie en raison de problèmes de santé liés à l’ataxie, une maladie neurologique, génétique et dégénérative du système nerveux central.

Sa soeur Linda Robichaud n’entend pas abandonner sa frangine à son sort et à sa chambre du foyer de soins Notre-Dame-de-Lourdes de Bathurst, où elle réside depuis 2016.

«Je veux que ma sœur puisse passer un dernier beau Noël avant de s’éteindre», a lancé Mme Robichaud lors d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle.

«Elle n’en sait rien encore, mais je veux lui réserver de derniers beaux moments. J’entends aller me promener avec elle pour lui montrer les belles décorations de Noël qu’il y a à l’extérieur à différents endroits dans la région.»

Pour ce faire, la résidente d’Allardville peut profiter d’une fourgonnette adaptée aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant qu’elle pourra utiliser à sa guise durant une certaine période pour aller se promener avec sa sœur Chantal.

C’est la Coopérative Transport Chaleur (CTC) qui fournira le véhicule adapté à Linda Robichaud, et ce à coût fort raisonnable.

«Sans leur aide, ça serait difficile pour moi d’aller à l’extérieur avec ma sœur.»

La fourgonnette neuve a été acquise l’été dernier grâce à des dons d’organismes et d’entreprises.

«Elle peut accueillir en temps normal trois personnes en fauteuil roulant et jusqu’à quatre accompagnateurs», a indiqué Jessica Poirier, la directrice générale de la coop.

«C’est une histoire touchante, la CTC est heureuse de prêter son véhicule adapté et de permettre à Mme Robichaud et à sa sœur ces moments de tendresse et de rapprochement durant les fêtes…», a affirmé Jessica Poirier.

Une équipe de bénévoles à rebâtir

Victime de la pandémie de COVID-19 qui a forcé la réduction de ses activités au strict minimum, la Coopérative Transport Chaleur (CTC) entend rebâtir son équipe de bénévoles dès l’arrivée de la nouvelle année.

Au début de l’année 2020, l’organisme pouvait compter sur une soixantaine de bénévoles qui assuraient le transport à travers la région Chaleur de personnes âgées, à faibles revenus, à mobilité réduite ou encore souffrant d’un handicap quelconque.

«La pandémie de COVID-19 a fait passer ma liste qui contenait environ 60 chauffeurs-bénévoles à seulement cinq chauffeurs à l’heure actuelle. J’ai beaucoup plus de demandes de transport que de chauffeurs qui sont disponibles tout de suite», a raconté à l’Acadie Nouvelle Jessica Poirier, la directrice générale de la coopérative.

«Il n’y avait jamais eu un manque de bénévoles avant l’arrivée de la COVID-19… Plusieurs d’entre eux ont décidé de cesser de s’impliquer par crainte de contracter le virus. C’est un peu normal.»

La CTC a ainsi dû se résoudre à limiter son offre de service depuis le printemps dernier. Alors qu’il était possible autrefois d’avoir droit à un service de transport pour simplement aller à la banque ou pour assister à une rencontre du Titan d’Acadie-Bathurst, elle limite désormais ses activités aux services jugés essentiels.

«On parle ici de visites à l’épicerie, à la pharmacie et de rendez-vous médicaux», a précisé Mme Poirier.

La pandémie et la pénurie de bénévoles forcent également l’organisme à cesser ses activités durant la période des Fêtes.

«Il y aura quelques transports effectués par une bénévole qui va apporter des patients de foyers de soins dans leurs familles lors de la journée de Noël, mais ça sera tout», a expliqué la directrice générale de la Coopérative Transport Chaleur.

Elle voudrait pouvoir compter dans l’immédiat sur l’aide d’une quinzaine de bénévoles prêts à se promener à voiture dans un vaste territoire qui s’étend de Belledune jusqu’à Grande-Anse en passant plus au sud par Allardville.

«L’idéal serait d’avoir une trentaine de bénévoles, mais disons que les services essentiels pourraient être assurés avec environ 15 chauffeurs», a indiqué Jessica Poirier.

La pandémie de COVID-19 a de plus forcé l’organisme à mettre sur la glace ses ambitieux projets d’expansion qui consistent à la mise en place d’un service de transport collectif en commun et de covoiturage dans la région Chaleur.

«La COVID a évidemment tout mis ça sur pause… Dans l’immédiat, nos efforts visent à aider les gens qui sont les plus vulnérables», a affirmé la directrice.

«Regrouper des personnes qui ne sont pas de la même bulle n’est pas souhaitable pour l’instant, sans compter tous les efforts qui seraient mis à longueur de journée uniquement pour désinfecter les véhicules», a illustré Jessica Poirier.

Les personnes intéressées à se joindre aux activités de la Coopérative Transport Chaleur peuvent contacter l’organisme en tout temps par téléphone ou par courriel.

Il va de soi que les dépenses occasionnées par les bénévoles dans le cadre de leurs fonctions sont entièrement remboursables par la coop.