1950 doses au N.-B. le 14 décembre; le plan de vaccination se fait attendre

Jusqu’à 1950 doses de vaccin contre la COVID-19 seront probablement livrées au N.-B. dès le lundi 14 décembre, d’après le gouvernement provincial.

Ces doses serviront à vacciner des gens issus des groupes à risque, soit les travailleurs et résidents des foyers de soins, les personnes âgées, les travailleurs de la santé et les membres des communautés autochtones.

Ils devront être vaccinés une deuxième fois pour compléter leur immunisation. Un porte-parole du gouvernement a indiqué que cette deuxième cargaison de 1950 vaccins pourrait arriver plus tard en décembre, mais le premier ministre Blaine Higgs a plutôt dit qu’ils arriveraient au début janvier lors d’une mêlée de presse mardi après-midi.

Il y a une semaine, il était prévu que ces vaccins ne soient disponibles qu’en janvier, mais la donne a changé «il y a trois jours», selon ce qu’a affirmé Blaine Higgs mardi.

Ayant appris que les premiers vaccins seraient disponibles beaucoup plus tôt que prévu, l’équipe chargée de la distribution des vaccins au N.-B. semble être en branle-bas de combat pour régler les nombreuses questions logistiques qui n’ont pas encore été finalisées.

Le vaccin attend toujours d’être approuvé par Santé Canada, mais pourrait être administré très rapidement lorsque ce sera fait.

Higgs a éclairci quelques détails lors d’une mêlée de presse en fin de journée mardi.

Ces 1950 vaccins de Pfizer seront livrés en deux paquets de 975 unités. Il est difficile de les séparer et ils doivent être entreposés à des températures très froides dans des réfrigérateurs spécialisés.

Selon Blaine Higgs, ce premier vaccin de Pfizer devra probablement être administré à partir d’un point central dans la province et qu’il ne sera pas possible pour l’instant de les trimballer aux quatre coins de la province.

Cela pourrait vouloir dire que les premiers participants à la campagne de vaccination devront voyager, y compris les résidents de foyers de soins.

Il a cependant mentionné que certains laboratoires au N.-B. ont de l’équipement de réfrigération pour héberger quelques doses et qu’il pourrait donc y avoir plus d’un centre de la sorte. Cet emplacement, ou ces emplacements, seront déterminés par la Santé publique, selon Higgs.

Il ajoute que le gouvernement réalise des tests qui consistent à trimballer de la marchandise dans de la glace sèche (glace carbonique) avec des thermomètres afin de voir s’il sera possible de distribuer le vaccin à l’extérieur de ces points centraux une fois qu’il sera disponible.

Il précise que les premiers vaccins de Moderna, qui sont plus stables à des températures moins extrêmes, seront plus faciles à distribuer à la grandeur du territoire une fois qu’ils seront disponibles.

Blaine Higgs a aussi révélé qu’il croit que cette arrivée subite du vaccin provient d’une décision de Pfizer, qui voudrait prendre une longueur d’avance avant que d’autres vaccins qui sont moins capricieux à distribuer ne fassent leur apparition sur le marché.

«Pfizer (…) veut arriver en premier. Il y a (…) quatre autres vaccins en ligne pour être approuvés par Santé Canada, et ils veulent être rapides parce que lorsqu’il y aura d’autres vaccins qui n’ont pas besoin de réfrigérateurs spéciaux, leur marché va changer», dit-il.

L’Acadie Nouvelle a demandé davantage de détails sur le plan logistique de la vaccination mardi mais n’a pas reçu de réponse précise du gouvernement sur ces questions.

Pas encore de plan complet

Le premier ministre Blaine Higgs a essuyé des rafales de questions de la part de députés libéraux à l’Assemblée législative étant donné que le plan pour la vaccination au N.-B. n’a pas encore été publié et que les vaccins seront disponibles d’ici quelques jours.

«Quand le premier ministre va-t-il présenter son plan de vaccination? Où seront situés les sites? Est-ce que les citoyens auront à conduire de longues distances pour se faire vacciner?», a demandé le député libéral Jean-Claude D’Amours.

Le premier ministre a rétorqué que le gouvernement ne sait pas encore combien de vaccins le Nouveau-Brunswick recevra après ces deux premières livraisons ni à quelle fréquence ils seront livrés, ce qui empêche la province de publier un plan concret, selon lui.

«On n’a pas eu de confirmation du gouvernement fédéral (sur cela). On a dit qu’on serait prêts pour publier notre plan complet sur la vaccination quand on aura déterminé combien (de vaccins) on aura, et on le fera. Ça ne sera pas un problème.»

La ministre de la Santé Dorothy Shephard a pour sa part vanté le Nouveau-Brunswick en disant que la province est «la mieux préparée au pays» pour recevoir les vaccins.