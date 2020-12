Air Canada élimine d’autres vols au N.-B.

Les aéroports du Canada atlantique affirment avoir été prévenus par Air Canada que de nouveaux services seraient éliminés dans la région en 2021 en raison de la deuxième vague de cas de COVID-19.

Selon eux, Air Canada s’apprêterait à suspendre à compter du 11 janvier tous ses vols à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ainsi que toutes les liaisons à Deer Lake, à Terre-Neuve-et-Labrador, à Charlottetown, à Fredericton et à Halifax.

La plus grande ligne aérienne du pays a déjà annoncé en juin la suspension indéfinie de 11 liaisons au Canada atlantique et la fermeture de gares à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador.

En octobre, le transporteur rival WestJet Airlines a annoncé qu’il suspendait 80% de sa capacité au Canada atlantique.

Les compagnies aériennes ont réduit leur service alors que la demande de passagers diminuait, ce qui a incité Air Canada à convertir plusieurs de ses avions pour transporter du fret. L’industrie aérienne réclame depuis des mois un soutien financier fédéral.

Derrick Stanford, président de l’Association des aéroports du Canada atlantique et chef de la direction de l’aéroport de Saint-Jean, affirme que cette troisième série de coupes majeures au cours des six derniers mois réduit le service à un niveau insoutenable.

«Notre industrie ne peut pas survivre et fonctionner dans ces conditions et nous voyons le pire des cas se jouer ici aujourd’hui», a-t-il affirmé dans un communiqué de presse.

«Cela aura un impact énorme sur l’économie de notre région, sur la capacité des familles à se reconnecter, sur la circulation des travailleurs essentiels, ainsi que sur les employés et les entreprises des aéroports.»