COVID-19: à l’échelle provinciale, la contribution de Vitalité a été significative

Le Réseau de santé Vitalité a grandement contribué au maintien du bilan provincial positif dans la lutte contre la COVID-19.

«Mon cerveau de scientifique a été continuellement en conflit avec mon cœur d’être humain.»

Cette confession, c’est celle de la Dre Nicole Leblanc, médecin-chef régionale au sein du réseau et membre de l’équipe d’intervention provinciale sur la COVID-19.

Le dilemme illustre les difficiles décisions qu’elles et ses confrères d’Horizon et de la Santé publique ont dû prendre ou endosser depuis l’arrivée du virus dans la province.

Des décisions souvent difficiles, mais toujours prises en fonction – selon elle – du bien-être de la population.

«Lorsqu’on choisit d’imposer des mesures restrictives dans nos établissements ou dans la communauté, on est très conscient que cela aura des impacts au niveau des relations humaines. C’est majeur pour les gens, car l’être humain n’est pas fait pour vivre seul, mais il faut trouver un juste équilibre entre le bien-être des gens et la protection des plus vulnérables», souligne la docteure qui avoue avoir été tiraillée à quelques reprises.

Mardi, lors de la rencontre publique du conseil d’administration, elle a profité de la tribune pour tracer le bilan des trois derniers trimestres qui ont été marqués par cette lutte acharnée contre la prolifération du virus dans la province. Et le bilan, selon elle, est plus que positif.

«Non seulement nous avons établi rapidement et efficacement les plans d’urgence et opérationnels, mais nous avons réussi à continuer d’offrir une qualité de soins à notre clientèle», explique-t-elle.

Si l’on doit parler d’un effort collectif pour illustrer le succès du Nouveau-Brunswick dans sa lutte à la COVID-19, la Dre Leblanc reste néanmoins catégorique sur un point: le réseau ne s’est pas contenté d’un rôle d’observateur en se limitant à appliquer les consignes de Fredericton. Il a été un joueur dont la contribution et l’influence ont été significatives.

«On a été un acteur de premier plan dans toutes les différentes sphères de la pandémie», indique-t-elle.

À titre d’exemple, elle cite entre autres le rôle de leader assumé par les équipes des laboratoires de virologie du CHU Dumont qui occupent une place majeure dans le dépistage de la COVID-19.

«On a développé une capacité qui a su répondre avec brio aux besoins fluctuants de la pandémie», note la Dre Leblanc.

Un autre exemple concret de l’apport du réseau à la lutte provinciale de la COVID-19 est la mise en œuvre des cliniques de dépistages de masse, un modèle unique qui pourrait servir de sources d’inspiration pour les campagnes de vaccinations de masse à venir.

À la veille de la période des Fêtes, elle implore par ailleurs la population à faire preuve de vigilance.

«Je souhaite qu’on poursuive sur notre succès, on doit donc minimiser nos contacts étroits. J’invite les gens à ne pas penser au maximum de gens qu’ils peuvent avoir lors d’une soirée, mais bien au minimum pour être bien tout en s’assurant que personne ne restera seul», dit-elle.