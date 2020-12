Le piano de Calixte Duguay est à vendre pour 20 000$

Après Jean-Marc Couture qui avait mis en vente l’été dernier sa guitare de collection, un autre artiste acadien a décidé de se départir de son instrument de musique de prédilection.

L’illustre artiste multidisciplinaire Calixte Duguay a ainsi fait part de son intention de mettre en vente son piano de concert.

L’instrument, d’une longueur de six pieds et demi, est un Yamaha C3. Il est doté d’un système de régulation de la température et de l’humidité.

Le piano à queue a été entièrement fabriqué à la main de manière artisanale avec plus de 12 000 composantes.

À l’état neuf, sa valeur peut atteindre 60 000$.

Calixte Duguay a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il entend s’en départir pour de simples raisons pratiques.

«Ma nouvelle maison dans laquelle je vais emménager n’a pas de grand salon ou de salle de musique comme c’est actuellement le cas», a-t-il expliqué.

Il admet sans détour que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il a mis son piano en vente une seconde fois.

«C’est avec un gros pincement au cœur que je m’en débarrasse. La première fois, j’avais renoncé à le vendre parce que ça m’empêchait carrément de dormir!», a affirmé l’artiste qui réside actuellement à Caraquet.

«On s’y attache à la longue, je dirais même que c’est pire que de vendre son animal de compagnie que l’on adore», a ajouté le lauréat du Gala de la chanson de Caraquet et du Festival international de la chanson de Granby.

Calixte Duguay avait acquis le piano dans un détaillant de musique de Montréal en 2005.

L’appareil a entre autres servi lors de l’enregistrement de l’album De terre et d’eau, qui a été publié en 2009.

Le prix de vente de l’instrument de musique a été fixé à 20 000$.

Le Centre communautaire Sainte-Anne aurait manifesté un intérêt à acquérir le piano de l’artiste acadien pour sa salle de spectacle, sans toutefois procéder à son achat.