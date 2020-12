Moncton parvient à remplacer les brigadiers scolaires

Le souhait de la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, a été exaucé et des brigadiers scolaires étaient présents mardi matin pour assurer la sécurité des écoliers. - Archives

La Ville de Moncton a réussi à remplacer les brigadiers scolaires d’une entreprise qui a cessé d’opérer par surprise le 7 décembre, selon la directrice des communications de la Municipalité, Isabelle LeBlanc.

«Les premiers échos de ce matin indiquent que ça s’est bien passé, a raconté la porte-parole le 8 décembre, en fin de matinée. Nous avons certains ajustements à faire pour ce soir et demain matin, mais c’est normal lorsqu’on a de nouvelles personnes sur place.»

Mme LeBlanc a noté que des brigadiers temporaires avaient eu du retard, par exemple au croisement des rues Regina et Mountain. Elle a aussi rapporté la présence de l’un d’eux au passage piéton situé devant une école alors que les enfants traversent plutôt derrière.

«Nous avons reçu quelques signalements d’erreurs et c’est toujours apprécié», précise la relationniste.

La Ville de Moncton promet qu’elle assurera la présence de brigadiers scolaires pour aider les écoliers à traverser en sécurité jusqu’au 18 décembre, soit le premier jour des vacances de Noël au district scolaire francophone Sud.

«On nous a informés qu’il n’y aurait aucune interruption de services», a confirmé la directrice des relations stratégiques du district,

Ghislaine Arsenault.

La Municipalité avait prévu de rompre son contrat avec un employeur de brigadiers scolaires, Neptune Security Services Inc. en respectant un préavis de 30 jours. Elle croyait que l’entreprise assurerait donc son service jusqu’au 31 décembre.

Celle-ci a cependant cessé ses activités par surprise le 7 décembre.

L’Administration locale a réagi dans l’urgence en mobilisant certains de ses employés. Elle a aussi demandé à l’entreprise Walker’s Security, qui devait assurer les brigades scolaires à partir du 4 janvier, de commencer plus tôt sa mission.

Des brigadiers scolaires aident les enfants à traverser devant quatre écoles francophones (Champlain, Le Mascaret, Saint-Henri, Le Sommet) et 17 écoles anglophones à Moncton, selon la Ville. Ils sont 32 en tout (et non 25, comme rapporté hier).

Walker’s Security en a déjà embauché et mis en service une quinzaine, selon Mme LeBlanc. Elle indique que la Ville comblera la différence avec ses propres effectifs le temps qu’il faudra.