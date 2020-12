Bouctouche: Ricky Belliveau fait face à plusieurs accusations

Ricky Joseph Belliveau, un homme âgé de 40 ans de Sainte-Marie-de-Kent, est accusé d’avoir incendié la Taverne à Joe à Bouctouche en novembre 2020, mais il fait aussi face à plusieurs accusations de toutes sortes datant de 2019.

Ricky Belliveau a notamment plaidé coupable d’avoir menacé de brûler la maison mobile de Rosemonde Belliveau à Sainte-Marie. Ces faits remontent à novembre 2019.

L’imposition de sa peine a été ajournée à plusieurs reprises depuis qu’il a plaidé coupable le 19 février. Elle a récemment été ajournée à nouveau jusqu’au 13 janvier puisque l’homme vient d’obtenir de l’aide juridique. Deux accusations de non-respect d’une ordonnance de mise en liberté ont été retirées.

Il n’a pas encore émis de plaidoyer aux autres accusations à son dossier. L’homme est assigné à son domicile jusqu’à sa prochaine comparution.

Il fait face notamment à deux accusations en vertu de la Loi sur la SPCA et du Code criminel qui remontent à l’automne 2019, soit d’avoir gardé des chiens dans des conditions insalubres et d’avoir négligé de leur fournir des soins et de la nourriture.

Toujours à l’automne, il aurait conduit un véhicule dans les environs de Saint-Antoine alors que ses droits de conducteurs étaient suspendus.

Sa plus récente accusation relative à la Taverne à Joe de Bouctouche est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans.

Cet incendie du 3 novembre 2020 a complètement détruit le bâtiment. Personne n’a été blessé.

Ricky Belliveau a été arrêté le 21 novembre, et une femme de 44 ans de Saint-Louis-de-Kent a également été arrêtée puis libérée sous promesse de comparaître en cour à une date ultérieure. Seul M. Belliveau a été accusé relativement à cet incident.