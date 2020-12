Crabe des neiges: à quand une saison de pêche l’automne?

Par une matinée de fin novembre, un crabier avec à son bord un groupe de pêcheurs, des membres d’équipage, des observateurs de mer ainsi qu’un représentant de Pêches et Océans Canada, prend le large vers le golfe du Saint-Laurent. Bien que la saison de pêche au crabe des neiges soit terminée depuis plusieurs mois, le groupe veut déterminer si une pêche automnale pourrait être viable à long terme.

Au total, le groupe est parti pendant un peu moins de deux jours. Durant cette courte période de pêche expérimentale, 40 casiers de crabe des neiges ont été déposés à quatre endroits stratégiques dans la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent entre la Péninsule acadienne et les Îles-de-la-Madeleine.

Ce projet est le fruit de l’initiative des associations de pêche au crabe des neiges du Nouveau-Brunswick, qui ont eu l’aval de Pêches et Océans Canada.

L’intérêt de lancer une courte saison de pêche automnale, quelques mois après la fin de la pêche printanière habituelle, a pour objectif de permettre aux pêcheurs de capturer la totalité du quota allouée par Pêches et Océans Canada et d’éviter les interactions avec les baleines noires, une espèce en voie de disparition.

Au printemps 2020, en raison de la présence des baleines noires dans les eaux du golfe, la saison de pêche de plusieurs a été écourtée et environ 12% du contingent est resté à l’eau, explique Martin Noël, président de l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens, basé à Shippagan.

«L’option d’une pêche automnale n’avait pas vraiment été envisagée avant, mais quand il te reste environ 12% de ton contingent à l’eau, tu te dis qu’il y a possiblement d’autres options, comme pêcher à un autre moment de l’année. On voulait voir quelle est la qualité de la chair du crabe à ce moment de l’année, car on sait que le crabe fait une mue, mais ce crabe n’a aucune valeur commerciale pour nous. En la pêchant, on fait plus de tort à la ressource qui nous fait vivre qu’autre chose. Donc, on voulait voir si le crabe avait de la valeur commerciale», dit M. Noël.

De façon générale, les baleines noires commencent à faire leur apparition dans le golfe du Saint-Laurent en mai et elles entament leur migration vers des eaux plus chaudes au sud à l’automne.

Les prises de crabe capturées lors de cette sortie expérimentale ont été acheminées à quatre usines de transformation différentes pour des analyses et pour vérifier la qualité du produit.

De façon générale, Martin Noël, qui se trouvait à bord du navire, dresse un bilan positif de cette première expérience. Il espère que des analyses supplémentaires favorables pousseront Pêches et Océans Canada d’envisager cette solution, le plus tôt possible.

«En général, l’expérience a été positive, car les prises étaient bonnes et puis on voit aussi que le produit est de qualité. Il y a déjà eu une pêche d’automne durant les années 1980, donc on pense que ça peut se faire de nouveau. La pêche serait moins intensive que celle du printemps. En bout de ligne, ça permettrait de mettre moins de pression sur la pêche printanière et de donner la chance aux pêcheurs de capturer le quota. Ça évite aussi les interactions avec les baleines, car en général, on ne voit plus les baleines dans la région du golfe à ce moment de l’année.»