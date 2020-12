La pandémie a ralenti les efforts environnementaux du Réseau Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité en fait-il suffisamment pour lutter contre les changements climatiques?

C’est la question qu’a posée la Dre Renée Turcotte au conseil d’administration du réseau lors de sa réunion publique, mardi.

En guise d’introduction, elle a exposé certaines données démontrant que le secteur de la santé canadien est responsable, à lui seul, de 4,6% des gaz à effet de serre. À l’échelle mondiale, les différents systèmes de santé produiraient environ 4,4% de ces gaz, soit l’équivalent de deux gigatonnes. En somme, si la santé était un pays, elle serait le cinquième plus pollueurs du globe, ce qui est énorme.

Dre Turcotte souhaitait donc en apprendre davantage sur les efforts et les plans du réseau Vitalité afin de réduire son empreinte environnementale et ainsi, devenir plus vert. Réduire la quantité de déchets, recycler, diminuer la consommation d’électricité, utiliser des sources d’énergies alternatives, réduire les plastiques… Ce sont là quelques-uns des éléments où les systèmes de santé peuvent agir.

«Beaucoup d’hôpitaux au travers le pays ont pris un tournant vert. L’Hôpital de Toronto, par exemple, a amélioré de beaucoup son efficacité énergétique avec des changements au niveau de son éclairage, de sa climatisation et de sa consommation d’eau. Il a ainsi réussi à diminuer sa consommation d’énergie de 20 à 25%», a indiqué la Dre Turcotte.

Vice-président aux Services de consultation externe et aux Services professionnels, le Dr Stéphane Legacy a admis qu’il y avait certainement place à amélioration au réseau Vitalité afin de devenir un «citoyen» modèle en matière d’environnement.

La réalité est encore plus frappante en cette période de pandémie où «tout ce qui est jetable a pris le dessus sur le réutilisable», a souligné le médecin, avouant que les initiatives environnementales ont été les premières à tomber en cette période d’urgence sanitaire.

«En mode pandémique, on s’est malheureusement tourné davantage vers tout ce qui est jetable. Cela dit, au fur et à mesure que la pandémie avance, on est en train de réintégrer le réutilisable dans nos habitudes. Même chose avec notre projet d’élimination des styromousses et des plastiques dans nos cafétérias. On a pris du retard dans nos initiatives, mais on n’a pas abandonné», précise-t-il.

Selon lui, le réseau traîne également de la patte en matière de recyclage du papier et du carton puisque l’on rencontre des défis au niveau de la confidentialité des documents et de l’entreposage.

Il a néanmoins indiqué que des efforts étaient faits en matière d’environnement. Il a notamment rappelé que tous les hôpitaux régionaux du réseau utilisaient la biomasse comme système de chauffage primaire. De plus, toutes les nouvelles constructions et les ajouts respectent de strictes normes environnementales.

«On n’a pas encore de politique ou de directive au niveau du réseau, mais au gouvernement provincial, oui. Le modèle n’est pas parfait, mais on s’en va dans la bonne direction. Cela dit, on veut se doter bientôt d’un plan concret (en matière d’environnement) à court et moyen terme», souligne le docteur, notant qu’il aimerait entre autres évaluer le potentiel de l’énergie solaire à certains endroits.