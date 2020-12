La Société culturelle Nigawouek redonne vie à une bibliothèque scolaire

Faute de fonds nécessaires, il est parfois difficile, voire impossible, pour certaines petites écoles de regarnir leur bibliothèque. À Lagacéville près de Néguac, la Société culturelle Nigawouek a décidé de prendre les choses en main pour redonner vie à la bibliothèque de l’École René-Chouinard.

Quand l’ex-présidente et actuelle trésorière de la Société culturelle Nigawouek, Juliette Breau Barrette, est entrée pour la première fois dans la bibliothèque de l’École René-Chouinard, elle a été sidérée devant l’état désuet des lieux.

«Il y avait des livres des années Grolier», a-t-elle raconté.

«Ça faisait tellement longtemps que ça n’avait pas été peint que c’en était effrayant. Il y avait de vieilles bibliothèques de métal qui étaient même rouillées. Des bibliothèques de pratiquement 5 à 6 pieds de haut, alors comment voulez-vous qu’un enfant de la maternelle puisse aller chercher un livre là-dedans.»

Juliette Breau Barrette se désole de cette situation. De voir qu’en 2020, de petites écoles de la Péninsule acadienne se retrouvent avec des bibliothèques désuètes surtout quand elle pense aux difficultés en français que rencontrent certains élèves et aux problèmes de littératie. Elle a constaté que bien des écoles – surtout les plus petites – manquent d’argent pour regarnir leur collection de livres. D’après les informations fournies par Micheline Savoie de l’École René-Chouinard, l’établissement reçoit une somme annuelle de 10$ par élève pour de nouvelles acquisitions. Ce qui n’équivaut même pas à l’achat d’un nouveau livre par élève.

«Quand c’est une école de 700 à 800 élèves, on reçoit de belles sommes, mais quand c’est une école de 90 élèves, vous recevez très peu», a poursuivi Juliette Breau Barrette.

Devant cette situation, la Société culturelle Nigaouwek a donc décidé de monter un projet pour rénover et améliorer la bibliothèque de l’École René-Chouinard qui compte 87 élèves de la maternelle à la 8e année. Ils ont fait une première demande de financement auprès du GACEF (Groupe d’action collaboration sur l’éducation en français) qui a été refusée. Il n’était pas question de baisser les bras pour autant. Les membres de la Société culturelle ont cogné aux portes d’entreprises privées de la région qui leur ont permis d’amasser les 25 000$ nécessaires à la réalisation de leur projet.

En plus de repeindre les murs, ils ont créé un nouvel esthétisme littéraire de la bibliothèque, incluant la construction de 17 étagères de bois de différentes hauteurs autant pour les petits de la maternelle que pour les plus grands de 8e année, des présentoirs de livres ainsi qu’un nouvel ameublement et une petite estrade pour les présentations.

«Nous avons acheté des tables avec des chaises pour les enfants, trois ordinateurs portables pour qu’ils puissent s’habituer à faire des recherches et nous avons acheté 450 nouveaux livres. Normalement, la bibliothèque a des sous pour peut-être en acheter une quarantaine par année.»

Maintenant que le projet est complété, la Société culturelle a fait une présentation à ses partenaires financiers et aux responsables du district scolaire, faute de pouvoir se rendre sur place en raison de la pandémie.

«Définitivement, nous avons aidé cette école-là. Les élèves sont tellement heureux. Il paraît que c’est tellement zen avec les couleurs qui sont douces. Il y a des cousins et les jeunes peuvent s’asseoir dans un fauteuil pour lire un livre. Nous allons leur donner le goût de la lecture», a-t-elle ajouté.

Tous les vieux livres qui ont été retirés de la bibliothèque de l’École René-Chouinard ont été remis à la banque alimentaire et à une autre école de la région qui est encore plus pauvre que celle de Lagacéville, a fait savoir Juliette Breau Barrette.