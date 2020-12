L’aréna de Néguac menacé de fermeture

L'aréna Sportplex, à Néguac, pourrait fermer définitivement en 2021 si on ne parvient pas à trouver les fonds nécessaires pour la rénovation de la toiture et d’autres réparations. -Acadie Nouvelle: David Caron

Au cours des 30 dernières années, bien des jeunes athlètes de Néguac et des environs ont fait leurs premiers pas dans le sport sur la patinoire de l’aréna Sportplex. Mais l’établissement pourrait fermer définitivement en 2021 si on ne parvient pas à trouver les fonds nécessaires pour des travaux de rénovation.

L’organisme à but non lucratif responsable de l’aréna, le seul entre Tracadie et Miramichi, a fait une demande de subvention d’environ 1,5 million $ auprès du gouvernement fédéral, ce qui permettrait de couvrir 80% des coûts. La demande a été rejetée. En effet, pour être éligible au programme fédéral, l’aréna doit appartenir à la municipalité.

Les problèmes concernant la toiture du Sportplex ont été soulevés à maintes reprises au cours des dernières années, mais les besoins sont devenus criants.

«Ce n’est pas seulement du patchage qu’il faut, mais une réparation au complet. Quand il pleut dehors, l’eau coule à l’intérieur de l’édifice», explique Mona Aubry, présidente du conseil d’administration de l’aréna Sportplex et de l’Association du hockey mineur de Néguac.

Les responsables du Village de Néguac et le conseil d’administration de l’aréna Sportplex sont sur la même longueur d’onde et espèrent parvenir à une entente très prochainement.

«Je dirais qu’il y a de l’ouverture des deux côtés. On sait que le comité Sportplex doit faire une présentation et une demande auprès de la municipalité. On devrait avoir plus de détails prochainement», indique Georges Savoie, maire de Néguac.

Depuis son ouverture en novembre 1991, l’aréna de Néguac a été géré par un organisme à but non lucratif. Cet organisme a réussi pendant longtemps à s’autofinancer grâce à la location de la patinoire aux associations de hockey mineur et d’autres organismes ainsi qu’en organisant une loterie 50/50, avec un coup de main occasionnel de la municipalité ou des gouvernements provincial et fédéral pour des plus grosses dépenses.

«L’argent qu’on fait en louant la glace ou avec notre loterie 50/50, ça nous permet de payer nos employés, notre électricité et le fonctionnement d’un mois à l’autre. On a un petit fonds de réserve, mais il n’est pas si gros que ça et à cause de la pandémie, l’hiver dernier, on a été obligé de fermer plus tôt que d’habitude. Ça n’a pas aidé notre situation», dit Mona Aubry.

Mme Aubry espère régler cette question dès que possible. L’un des souhaits du conseil d’administration est de pouvoir conserver une certaine indépendance même si l’aréna est cédé à la municipalité. Mais si rien n’est fait, la bénévole engagée craint le pire.

«Si on n’a pas l’argent avant ce printemps, ce qui nous permettrait de faire les rénovations cet été avant septembre, ça veut dire qu’on va probablement demeurer fermé.»

L’aréna n’est pas seulement utilisé par les jeunes et moins jeunes de Néguac, mais aussi par ceux des DSL avoisinants, de la Première nation d’Esgenoopetitj et de Tracadie. Le hockey mineur est particulièrement populaire, mais les installations sont aussi utilisées par les amateurs du ballon-balai.

«Ce serait une terrible d’affaire. Ça fait de quoi à faire dans la communauté. Il n’y a pas tant d’activités pour les jeunes dans la région. La fermeture serait une grosse perte pour notre communauté.»