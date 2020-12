Le père Noël défiera la COVID

La COVID-19 n’empêchera pas le Père Noël et ses vaillants lutins du Comité du regroupement des bénéficiaires en installations résidentielles de la Péninsule acadienne à faire la joie des enfants et des familles.

La pandémie a cependant changé les plans du joyeux vieillard qui arrive du Pôle Nord.

Plutôt que d’être la vedette d’un défilé au coeur du centre-ville de la Municipalité régionale de Tracadie, comme c’était le cas depuis 11 ans, il distribuera ses cadeaux aux enfants qui seront à bord d’une voiture sur une période de près de deux semaines au mini-parc du secteur Sheila, en réservant une soirée pour chaque quartier de la ville.

Ça commence jeudi soir par le quartier 1 (Sainte-Rose, Inkerman-Sud et Inkerman, de 18h30 à 20h30. Vendredi, ce sera au tour des familles de Pont Landry, Gauvreau et Petit Tracadie (Quartier 2). Samedi, les communautés de Saint-Pons, de Rivière-à-la-Truite, Benoit, Saumarez, Saint-Irénée et Alderwood (Quartier 3) sont invitées à cette distribution bien spéciale.

L’horaire se poursuit comme suit: 17 décembre pour Rivière-du-Portage, Tracadie Beach, Val-Comeau et Pointe-des-Robichaud (Quartier 5), 18 décembre pour Haut Rivière-du-Portage, Brantville et Tabusintac (Quartier 6), 19 décembre pour la Ville de Tracadie-Sheila secteur Tracadie (Quartier 7), le 20 décembre pour Pointe-à-Bouleau, Ville de Tracadie-Sheila secteur Sheila et Canton-des-Basques (Quartier 8) ainsi que le 21 décembre pour Pont-Lafrance, Haut-Sheila, Leech et Pointe-à-Tom (Quartier 4).

Les lutins du Comité du regroupement des bénéficiaires en installations résidentielles de la Péninsule acadienne ont récolté une quantité record de 6237 cadeaux pour cette occasion.

«Avec le virus, plusieurs familles n’ont pas de sorties et n’ont pas eu de visite. On veut donner un beau Noël aux enfants et aux résidents dans les foyers de soins de la région. Le sourire des enfants sera notre plus beau remerciement», indique Bernard Basque, président du comité et grand chef des lutins.