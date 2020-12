COVID-19: quatre nouveaux cas au N.-B. jeudi, Saint-Jean de retour en jaune

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé quatre nouveaux cas de COVID-19, jeudi, dont trois au Madawaska.

Les trois cas de la zone 4 (Edmundston) touchent des patients âgés de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans.

Le Réseau de santé Vitalité a d’ailleurs informé la population que les visites sont temporairement interdites à l’Hôpital régional d’Edmundston en raison d’une possible contamination par la COVID-19 au sein de l’établissement.

Le quatrième cas annoncé jeudi provient de la zone 2 (Saint-Jean) et concerne une personne âgée de 30 à 39 ans.

Il y a présentement 75 cas actifs au Nouveau-Brunswick. Quatre personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

Parmi les 75 cas actifs, 37 se trouvent dans la zone 2, 17 dans la zone 3 (Fredericton), neuf dans la zone 1 (Moncton), huit dans la zone 4 et trois dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne).

Saint-Jean de retour en jaune

La zone 2 (Saint-Jean) retournera par ailleurs de la phase orange à jaune à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi.

La médecin hygiéniste Jennifer Russell a indiqué que l’éclosion n’est pas tout à fait terminée et que tous les cas n’ont pas été éliminés.

«La situation s’est cependant améliorée et le dépistage des cas est terminé. Il n’y a pas de nouveaux cas de transmission communautaire», a-t-elle indiqué, saluant les sacrifices des citoyens de la province et plus particulièrement de la grande région de Saint-Jean.