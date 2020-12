Guerre de chiffres au sujet de la tour de communications de Tracadie

Quatre ans d’une saga qui n’en finit plus de finir aurait usé la moindre once de patience de n’importe qui. Mais Frank Wilson McLaughlin est coriace. Il croit toujours qu’il est possible et souhaitable d’en venir à une entente négociée avec la Municipalité régionale de Tracadie dans l’histoire de la controversée tour de communication d’urgence pour radio amateur.

L’homme aux cheveux gris – on soupçonne facilement que ce conflit lui en a fait pousser quelques-uns – se tient bien droit devant cette longue antenne de 40 mètres qui lui appartient, dans le secteur de Saumarez.

À travers toutes les explications techniques et technologiques, il est convaincu d’une chose: ce qu’il fait, il le fait pour la sécurité de toute la Péninsule acadienne en cas de crise.

S’il se croise toujours les doigts à espérer que lui et le conseil municipal finiront par enterrer la hache de guerre, il n’est pas naïf pour autant. Le 13 novembre, il a déposé en Cour du banc de la Reine un affidavit ordonnant à la MRT défense et arrêt du démantèlement de cette tour qui n’a pas encore émis un seul message.

La cause doit être entendue le 4 mars, à Bathurst.

M. McLaughlin affirme qu’il n’a pas eu le choix d’agir de la sorte. Car la Ville songe depuis quelque temps à détruire ce moyen de communication dans lequel elle a déjà investi beaucoup d’argent. Une décision pourrait d’ailleurs être prise à la prochaine réunion régulière publique du conseil municipal, lundi.

«Je souhaite en venir à un point d’entente avec tout le conseil de ville afin que ce service soit mis en place et fonctionnel pour que cette tour puisse répondre au besoin d’un service d’urgence non seulement pour Tracadie, mais pour la Péninsule acadienne en entier. Depuis le début de 2018, la tour aurait dû être en fonction. Les factures ont été payées. Il en coûterait environ 6000$ pour la mettre en marche du côté électrique et 8000$ pour construire une clôture de sécurité. On ne parle pas de 75 000$, comme le dit la Ville», prétend M. McLaughlin.

Une bataille de chiffres est actuellement le nœud du problème. Au départ, cette tour devait coûter 45 000$, dont 25 000$ de la Société de développement régional et le reste de la part de la municipalité.

Cependant, les coûts de construction ont explosé et sont passés à 120 000$, sans pour autant que l’engin soit fonctionnel. Selon la Ville, il faudrait y ajouter 75 000$ pour terminer les travaux, montant qu’elle n’a pas à sa disposition. Une demande du maire Denis Losier a permis de déterminer des frais de démolition à environ 10 000$.

«J’ai déposé l’affidavit parce que nous sommes trop proches du but. Pourquoi l’arrêter? La communication par radio amateur est connue à travers le monde. On est si proche du but d’offrir un service péninsulaire qui va profiter à tout le monde. C’est pourquoi je garde espoir», a continué le propriétaire.

Si M. McLaughlin tend la main à la Ville, il avertit néanmoins les élus que s’ils décident de démanteler la tour, il a encore des cartes en main pour l’en empêcher.

La MRT a récemment investi plus de 100 000$ dans un service de radiocommunication mobile d’urgence à ressources partagées (trunked mobile radio) qui utilise la technologie satellite.