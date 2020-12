Les premiers vaccins seront donnés à Miramichi

Les 1950 premières doses du vaccin contre la COVID-19 seront administrées à l’Hôpital de Miramichi, à des travailleurs de la santé et à environ 400 résidents de foyers de soins.

Les doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront livrées à l’Hôpital de Miramichi dès la semaine prochaine, en deux envois de 975 unités.

En conférence de presse, jeudi, la ministre Dorothy Shephard a précisé quels seront les groupes jugés «à risque» qui seront les premiers à être vaccinés.

Il s’agit des résidents et employés des foyers de soins, des employés des équipes de réponse rapide de la Santé publique qui se chargent des nouvelles éclosions, des travailleurs de l’Extra-mural et d’Ambulance NB, des travailleurs assignés à des unités contre la COVID-19, des personnes de 85 ans et plus et des infirmières qui travaillent dans les communautés autochtones.

«Nous savons que la vaccination de toute notre province sera un long processus, a souligné Mme Shephard. Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais jusqu’à ce que plus de doses de vaccins soient disponibles, nous devons tous continuer à suivre les règles (sanitaires) en place.»

Le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence et responsable de la distribution des vaccins, Greg MacCallum, affirme que les résidents des foyers de soins pourront être transportés à l’Hôpital de Miramichi lorsque ce sera «simple logistiquement». Ceux en assez bonne santé pour voyager et ceux qui résident à proximité de l’hôpital seront priorisés, ce qui représente environ 400 personnes.

Le deuxième envoi de 1950 vaccins servira à inoculer ces mêmes personnes dans les 21 jours suivant la première piqûre.

Les personnes concernées seront contactées par la Santé publique, selon la Dre Jennifer Russell. Pour l’instant, il ne sera donc pas possible pour n’importe quel travailleur de la santé d’obtenir le vaccin.

Selon la Dre Russell, le reste de la population pourrait avoir accès à un vaccin d’ici le mois de juillet 2021, mais les informations concernant la disponibilité des vaccins peuvent changer rapidement.

Greg MacCallum a mentionné que son équipe fait l’inventaire des réfrigérateurs qui sont appropriés pour contenir des doses du vaccin de Pfizer-BioNTech à travers la province, et que d’autres centres de vaccination pourraient éventuellement voir le jour. Les pharmaciens seront éventuellement capables de les administrer.

L’arrivée du vaccin de Moderna simplifiera beaucoup les choses puisqu’il est plus facile à entreposer, à des températures moins froides, et plus de gens issus des groupes à risque pourront alors être inoculés, selon M. MacCallum.

Ce vaccin n’a pas encore été approuvé par Santé Canada, mais il le sera probablement dans un avenir proche, d’après lui.

Il a aussi précisé qu’à l’avenir, la priorité sera d’acheminer le vaccin aux résidents des foyers de soins pour éviter de les faire voyager.

Quatre nouveaux cas au N.-B. jeudi

La Santé publique a annoncé quatre nouveaux cas de COVID-19, jeudi, dont trois au Madawaska.

Les trois cas de la zone 4 (Edmundston) touchent des patients âgés de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans.

L’autre cas est signalé dans la région de Saint-Jean et concerne une personne dans la trentaine.

Il y a présentement 75 cas actifs au Nouveau-Brunswick. Quatre personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

Parmi les cas actifs, 37 se trouvent dans la zone 2, 17 dans la zone 3 (Fredericton), neuf dans la zone 1 (Moncton), huit dans la zone 4 et trois dans la zone 6 (Chaleur-Péninsule acadienne).

Saint-Jean de retour en jaune

La médecin hygiéniste a par ailleurs annoncé qu’avec une baisse du nombre de cas, la région de Saint-Jean reviendra vendredi en «phase jaune» des mesures sanitaires.

Mme Russell a indiqué que l’éclosion n’est pas tout à fait terminée et que tous les cas n’ont pas été éliminés.

«La situation s’est cependant améliorée et le dépistage des cas est terminé. Il n’y a pas de nouveaux cas de transmission communautaire», a-t-elle indiqué, saluant les sacrifices de la population.

Éclosion à l’Hôpital régional d’Edmundston

Une éclosion de COVID-19 s’est déclarée à l’Hôpital régional d’Edmundston.

Il s’agit de trois patients et de trois travailleurs de la santé.

Ces cas sont inclus dans ceux annoncés jeudi dans le Madawaska.

Quelques heures avant que la Dre Russell ne fasse cette annonce, le Réseau de santé Vitalité a interdit les visites à l’Hôpital régional d’Edmundston en raison «d’une possible contamination par la COVID-19 au sein de l’établissement».

Toutes les visites à l’hôpital sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des soins palliatifs et des services de maternité et de pédiatrie. Les patients qui ont un rendez-vous peuvent se rendre à l’établissement, mais ils doivent respecter les mesures de la Santé publique. Le Service d’urgence traite uniquement les cas urgents.

«Nous sommes présentement en train d’examiner la situation. Cette décision a été prise dans un but préventif afin d’assurer la sécurité des patients et du personnel», a déclaré Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau.