Réduction de personnel dans cinq foyers: des révélations mettent le gouvernement dans l’embarras

Les députés de l’opposition réclament une enquête à la suite des révélations de la CBC concernant un projet-pilote qui aurait permis de réduire le personnel dans cinq foyers de soins spéciaux du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Le député libéral Guy Arseneault se dit «dégoûté» parce qu’il a appris mercredi concernant le Manoir de la Vallée d’Atholville, qui se trouve dans sa circonscription.

Selon la CBC, le premier établissement de soins de longue durée à avoir vécu une éclosion de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick était en crise bien avant le début de la pandémie.

Le diffuseur s’est entretenu avec deux anciens employés du manoir au sujet d’un projet-pilote approuvé par le ministère du Développement social qui aurait permis à l’entreprise Groupe Lokia de réduire le nombre d’employés par résidents en deçà des normes provinciales dans ses cinq établissements.

Selon les deux anciens employés, les membres restants du personnel au Manoir de la Vallée n’avaient plus que 15 minutes par résident pour l’heure du bain et cinq minutes par chambre pour faire le ménage.

Leurs allégations selon lesquelles la propreté de l’établissement laissait sérieusement à désirer ont été corroborées dans un rapport obtenu par la CBC contenant les observations des professionnels de la santé qui ont été envoyés au manoir pour donner un coup de main au personnel durant l’éclosion de COVID-19 qui a fait un mort dans l’établissement en juin.

«C’est vraiment terrible. C’est inacceptable. Le ministère du Développement social est là pour protéger les aînés et les enfants (mais ils) ont laissé ça arriver avec leur permission», a déploré le député Arseneault, mercredi.

«Ça ne prend pas un 100 watts pour comprendre que si on coupe dans les heures de travail du personnel, ça va avoir un impact négatif sur les patients.»

«C’est un désastre ce qu’ils ont fait là. Ils ont utilisé les foyers de soins comme un laboratoire (…) et les aînés comme des cobayes», a-t-il dit.

Selon les deux anciens employés, les membres de la famille des résidents venaient parfois faire le ménage eux-mêmes au manoir.

Le rapport indique aussi que «des médicaments ont été trouvés sous les lits ainsi que de la vieille nourriture et d’épaisses couches de poussière et de saleté».

Guy Arseneault réclame la tenue d’une enquête pour comprendre comment le ministère du Développement social a pu approuver ce projet-pilote.

«Ils devraient faire une enquête sur le ministère et sur la ministre (Dorothy Shephard) qui était en charge à ce moment-là», a-t-il dit.

La députée Michelle Conroy de l’Alliance des gens croit elle aussi que cette affaire mérite qu’on s’y attarde.

«Il devrait y avoir une enquête. Il faut examiner la situation. Il faut aussi avoir suffisamment de personnel», a-t-elle demandé.

Mme Conroy affirme que les foyers de soins ne devraient pas être confiés au secteur privé.

«Ça illustre ce qui m’inquiète depuis quelques années. Les foyers passent au privé partout dans la province et je ne crois pas que ça devrait être dans le secteur privé. Ça devrait être sous le gouvernement.»

Le ministre attaque l’opposition

Depuis les élections de l’automne, c’est le ministre Bruce Fitch qui est chargé du ministère du Développement social.

Durant la période de questions, M. Fitch a accusé l’opposition de critiquer injustement le travail des employés des foyers de soins du Groupe Lokia.

«Lorsque l’opposition utilise les plus vulnérables de la population pour marquer des points politiques, ça me pose un problème. Lorsque vous attaquez le personnel, comme vous le faites dans l’opposition, c’est très démoralisant pour le personnel qui travaille très, très dur pour aider les personnes âgées de la province.»

Le ministre a expliqué par la suite aux médias que le projet-pilote avait pour but d’optimiser l’utilisation des ressources humaines à l’aide de la technologie.

«Ce projet-pilote a permis de tirer des leçons et nous allons l’examiner d’un peu plus près en ce qui concerne les résultats.»

En plus du Manoir de la Vallée, le projet-pilote s’est déroulé au Manoir Brise de l’Oasis et au Manoir Oasis de la Baie de Bathurst, au Manoir Sugarloaf de Campbellton et au Manoir Sunrise de Dalhousie.

Bruce Fitch a aussi évoqué la possibilité que le ministère mène une enquête sur la situation.

«L’objectif du ministère est de veiller à ce que les soins soient adéquats pour les résidents. Si les soins ne sont pas prodigués, nous enquêtons pour déterminer si (les allégations) sont fondées ou non.»

Le propriétaire nie tout

Le propriétaire du Groupe Loika accuse deux anciens employés mécontents de propager des faussetés sur ses foyers de soins du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Dr Guy Tremblay nie catégoriquement les allégations contenues dans un reportage de la CBC publié mercredi voulant qu’un projet-pilote ait eu pour effet de réduire les soins et les services aux patients à 15 minutes pour le bain et 5 minutes pour faire le nettoyage de la chambre.

«C’est tout faux. Jamais qu’on est capable de donner un bain en bas de 30 à 40 minutes», affirme Dr Tremblay. «Ce n’est pas possible de donner un bain en 15 minutes.»

Le projet-pilote dans ses foyers de soins n’avait pas pour but de réduire le nombre d’employés par résidents, mais de mieux adapter le nombre et le type d’employés selon leurs besoins, explique-t-il.

Selon lui, le nombre d’employés par résidents exigé par le ministère du Développement social date d’une autre époque et fait abstraction du type d’employés en poste.

«Il faut regarder la charge de soins dont l’individu a besoin. Vous avez des ratios de personnel, mais vous ne savez pas si la patiente a des soins adéquats parce que vous regardez seulement le nombre d’employés sans savoir ce que fait l’employé dans son quart de travail.»

Dr Tremblay se dit impatient de partager les résultats de son projet-pilote avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Cette présentation qui devait avoir lieu en mars a été reportée en raison de la pandémie.

Même si la CBC a décidé de ne pas dévoiler l’identité des deux anciens employés du Groupe Loika au cœur de son reportage, le propriétaire affirme qu’il s’agit de deux gestionnaires qui ont été mis à la porte.

«Ce sont deux personnes que nous avons remerciées parce que nous n’étions pas satisfaits de leur travail. Je comprends que là ils prennent les (médias) pour nous tirer des roches.»